El paso a nivel de Alfafar-Sedaví a partir de este jueves está "adornado" con 76 cruces que corresponden lamentablemente a las vidas perdidas en las vías del tren. Unas vías que siguen ahí pese al esfuerzo constante de los vecinos y también de las instituciones, sobre todo de los ayuntamientos de Alfafar y Sedaví que abanderan la lucha con Adif para acabar con el paso a nivel y soterrar las vías.

Para que nadie olvide que l'Horta tiene en la actualidad el punto negro donde se registra más muertes, los integrantes de la plataforma vecinal Por el soterramiento de las vías Alfafar-Sedaví-Benetússer han realizado un memorial en forma de mural en una de las paredes de la calle por el que cada día pasan miles de personas y vehículos que tienen que cruzar el paso a nivel para poder ir a servicios ten básicos como el colegio, al centro de salud o a Correos.

El mural es sencillo. Solo una pared blanca con 76 cruces negras, una por cada víctima, y dos palabras claves Basta ya. También unos puntos suspensivos detrás de la última cruz, precisamente lo que más miedo da, porque los autores del mural saben que mientras que sigan pasando trenes y siga estando ese paso a nivel, seguirán pintando cruces.

"No solo los muertos que ya no están, sino también los muertos en vida, que somos todos los vecinos que no podemos vivir por el continuo pitidos de las bocinas de los trenes, y la inseguridad de tener que pasar cada día por este punto negro", advierte uno de los artífices del mural.

Junto a la obra, unas pancartas donde se pide el soterramiento de las vías y la supresión del paso a nivel.

"Queremos agradecer al alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, por habernos dejado pintar el mural en una pared de su término, y a las empresas de la zona por haber costeado las múltiples pancartas que no solo hemos colocado aquí, sino que queremos colocar por diversos puntos para que se siga visibilizando este problema y que no se olvide", señalan desde la plataforma vecinal. Agradecimiento especial alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, con quien se reunieron esta semana y van de la mano para llevar a Adif al juzgado por contaminación acústica.

"Pensábamos que deberíamos tener un lugar donde poder homenajear a las víctimas, dejar ramos de flores, y visibilizar de forma permanente la reivindicación de soterrar las vías y eliminar el paso a nivel"