Lucha contra la estigmatización de la Coma

La revelación por parte de la Conselleria de Vivienda de que la empresa encargada de reparar el ascensor de un edificio del barrio de la Coma no realiza el trabajo "porque la empresa encargada de hacerlo no encuentra trabajadores que quieran desplazarse al vecindario por haber sufrido incidentes de seguridad y amenazas en otras ocasiones" pone de manifiesto la estigmatización que sufre el barrio desde hace muchos años. Este es el último ejemplo de una larga lista de prejuicios a los que se enfrentan los vecinos por vivir en esta barriada de acción preferente. También de perjuicios, ya que esta negativa se suma a la de los pediatras que desde hace casi un año no quieren trabajar en el centro de salud por las amenazas que denunciaban sufrir a diario -Sanidad ha admitido dificultades para encontrar personal- o a la de las empresas de reparto de comida, paquetería e incluso de venta de muebles, que se niegan a operar en algunas zonas del barrio al tenerla calificada como una zona conflictiva.

Un barrio "abandonado"

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Coma, Alfredo Muñoz, si bien admite que se están cometiendo muchos robos en el barrio "porque no se puede negar que aquí hay delincuentes", considera que "se está exagerando mucho" la imagen que se está proyectando del barrio. "Es un barrio marginal, no lo vamos a negar. Y por eso estamos reclamando más seguridad porque al final es comprensible que si un trabajador viene a arreglar el ascensor y le roban la caja de herramientas no quiera venir". Es por ello que pide a las administraciones "que metan mano" para mejora la convivencia en la zona. "El problema es que el barrio está muy abandonado y las administraciones no están actuando como toca. No sé si es por una cuestión de leyes, que no pueden hacer más, o por qué. Pero desde la pandemia a esta parte todo ha cambiado mucho, a peor". Con todo, matiza que "tanto como para decir que aquí no se puede vivir, eso es mucho".

Por su parte, el Presidente del Colectivo de Jóvenes de la Coma, Luis Paris, defiende que el vecindario de Paterna "es un barrio como otro" y considera que la imagen que se está proyectando "son películas que se van pasando de uno a otro que lo único que hace es estigmatizar todavía más al barrio, porque se está difundiendo la falsa idea de que la gente va con pistolas y cuchillos por la calle y es mentira. Es un barrio como cualquier otro". Unas observaciones que comparte Juan Cantero, vecino del barrio, que lamenta "que se esté trasladando esta imagen generalizada cuando son casos puntuales". En este sentido, si bien reconoce que hay algunas zonas más conflictivas, recuerda que los trabajadores "disponen de un equipo de mediación que tiene la Coma que les puede acompañar al edificio si tienen miedo, porque no queda muy bien que cuarenta personas tengan que estar encerradas en sus casas sin poder salir como consecuencia de los que hacen dos o tres personas".

"No entendemos por qué el DNI indica que vivimos en la Coma. Eso es marcarnos" El malestar entre los vecinos del barrio de la Coma, en Paterna, va mucho más allá del abandono que está sufriendo el barrio desde la pandemia, según acusan desde las entidades vecinales de la Coma y Mas del Rosari. Y es que según han denunciado varios residentes y ha podido corroborar este diario, en el documento nacional de identidad aparece indicado el barrio de residencia. Es decir, que en la parte trasera de los DNIs de los residentes de este barrio se puede leer el nombre de la calle, seguido de «La Coma. Paterna. Valencia». Lo cierto es que se trata de una situación poco usual que puede responder a un tema de demarcaciones, pero que no sucede en otras poblaciones con características similares como Torrent o Sagunt. Es por ello que los residentes lo sienten como «una discriminación que lo único que hace es marcarnos y estigmatizar todavía más a los que vivimos aquí». Así lo ha aseverado la presidenta de la AAVV de Mas del Rosari, Mónica Suarez, que teme que este hecho pueda perjudicar a los vecinos: «Con la imagen que se tiene del barrio, es que vas a pedir trabajo y hay empresas que se echan para atrás». Suarez desconoce el motivo por el cual se indica esta información, pero asegura que es algo que no ocurre en otros puntos de la ciudad, «solo en la Canyada. Pero claro, seamos sinceros. No es lo mismo que te ponga un barrio que otro. Sé que es triste, pero es que es real». Por su parte, Neus Herrero, vecina del barrio, va más allá y señala que cuando estuvo hospitalizada tras dar a luz a su hija, también aparecía el nombre del barrio. Si bien la mujer subraya que este hecho no le generó ningún tipo de discriminación, reconoce que le llamó la atención. Igual que cuando renovó su DNI, que «al ver que ponía eso les pedí que lo quitaran y lo hicieron. No sé por qué se hace en unos barrios sí y en otros no. Ha de ser algo administrativo. Pero es de alguna manera marcarnos».

DNI de un vecino de la Coma en el que se indica el barrio de residencia. / LEVANTE-EMV

Piden más presencia policial

Mayor presencia policial es lo que plantea Mónica Suárez, presidenta de la AA.VV. de Mas del Rosari, para "combatir la inseguridad que está apoderando del barrio". De hecho, hace unas semanas convocaron una protesta a las puertas del ayuntamiento para reclamarlo a raíz de una oleada de robos que un grupo de menores estaba sufriendo por parte de un grupo de menores, que estaban complicando la convivencia en la zona. La mujer cuenta que fruto de estos episodios "hay empresas que no reparten en algunas calles del barrio porque han decidido no prestar servicio en esa zona por los robos a varios repartidores. Sabemos que la Policía Local está haciendo todo lo que puede, pero igual tendría que intervenir alguna administración superior".

Asimismo, Suárez afirma tener constancia de que en algunos foros de internet califican a la Coma como uno de los barrios más peligrosos de España. Una catalogación que a su juicio no refleja la realidad, pese a que Mas del Rosari pidió en el pleno municipal dejar de pertenecer al barrio de la Comapara perder el apellido de barrio de acción preferente. "Está cogiendo una fama que no es real y me parece muy grave que nos califiquen así porque hay muchas zonas que están mucho peor. Cierto es que aquí pasan cosas y hay inseguridad, pero sigue siendo un vecindario maravilloso con calles anchas y muchas zonas verdes. El problema son diez o veinte familias, pero no se puede extender a todo el vecindario porque los vecinos de toda la vida no generan problemas".

Un problema histórico

Por su parte, Neus Herrero, vecina del barrio y ex edil de Compromís, explica que "la situación del barrio es la misma desde hace muchos años". Igual que los presidentes de las asociaciones vecinales, cree que haría falta más presencia policial "pero de forma continua y regulada". "Lo que no puede ser es que durante años se haga la vista gorda y de repente se monte aquí un despliegue descomunal con helicópteros y todo que lo que hace es alimentar una imagen difuminada y generar más miedo". En este sentido, aunque reconoce que se trata de un barrio "vulnerable en el que claro que hay problemas", subraya que "se está generando una imagen y una alarma que no es real. Hay situaciones complicadas, pero yo no estoy escuchando tiros todo el día como se está dando a entender".

Macrooperativo policial en el barrio de la Coma en mayo de 2023. / Policía Nacional

A juicio de Herrera "se está generando un caldo de cultivo muy importante que hace que ahora la gente tenga miedo", lo que hace que cada vez que sale el barrio en la prensa "me llame mucha gente para preguntarme si estoy bien". Asimismo, señala que, a pesar de llevar años afincada en el barrio, "la única vez que me han atracado ha sido en València, en la zona de la universidad de Blasco Ibáñez" y lamenta que "por culpa de unos grupos se esté estigmatizando a todo un barrio".

Suscríbete para seguir leyendo