Google Maps solo reconoce dos de las once calles de la urbanización Montemayor 2 de Manises

Nuevo capítulo en la lucha del vecindario de la urbanización Montemayor 2 de Manises para ser visibles y figurar como existentes en los mapas. Tras poner nombre a las calles del conglomerado de cincuenta viviendas donde viven unas 200 personas y ratificar la nomenclatura en el pleno, hoy el ayuntamiento ha procedido a colocar las placas con los nombres junto a un grupo de vecinos.

El nombrar las vías fue el primer paso para ser reconocidos como vecinos de pleno derecho, pues hasta entonces los caminos donde se ubicaban las viviendas no tenían ni nombre, lo que generaba problemas cuando algún vecino tenía una emergencia, pues las ambulancias no encontraban la dirección, entre otras circunstancias. De hecho, el verano pasado una mujer estuvo una hora en el suelo con la cadera rota porque el vehículo sanitario de emergencia no encontraba su vivienda.

En el padrón consta como que los habitantes de Montemayor 2 viven en el Polígono II, así en general, y todos ellos recogen sus cartas en un buzón común donde llega la correspondencia de todos. Dirección: Polígono II, vivienda X.

El consistorio lleva más de seis meses realizando trámites para conseguir que las vías, ahora sí, con nombre, aparezcan en Google Maps, la aplicación de GPS más utilizada y que facilitaría que los repartidores de paquetes, de correspondencia o las ambulancias si hay una emergencia, puedan llegar a su destino. "Esto resolvería completamente los problemas de la llegada de servicios a estos domicilios", explican desde la concejalía de Urbanismo, que continá insistiendo para que se resuelva la solicitud, pues "se ha presentado toda la documentación cartográfica necesaria".

Primera petición a Google Maps rechazada

Sin embargo, tal como confirman desde el consistorio, por el momento Google Maps solo ha reconocido dos de las once calles de la urbanización Montemayor 2 de Manises (Camí de l’Assegador y Camí dels Dipòsits). El resto, si se buscan con el GPS, no constan. En la primera petición formal que hizo el ayuntamiento, el organismo rechazó colocar las calles la mayoría de las calles en el mapa, "no sabemos por qué", asegura el concejal de Urbanismo, Guillermo Martínez.

Por eso, hoy, han procedido a colocar las placas con la denominación con la que bautizaron estas vías para poder tener más argumentos en su próxima petición y que consten, por fin, en el callejero municipal.

Además, el consistorio trabaja para dar traslado a diferentes organismos de la nueva nomenclatura y que conste en el catastro, pero sobre todo en el padrón, para que los vecinos puedan normalizar una situación que históricamente es anómala y les coloca -pese a ser ciudadanos de Manises y pagar el IBI como si estuvieran en el casco urbano- en una situación de vulnerabilidad ante la administración.

Montemayor 2 es un conglomerado de unas 50 viviendas diseminadas que en su origen fueron una extensión de la urbanización original Montemayor y que se ha acabado convirtiendo en una hilera de viviendas de residencia habitual levantadas hace décadas en esta zona rústica bajo una situación legal irregular.