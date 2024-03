La opción de unir el metro al Port de Sagunt se aleja

La opción de que la red ferroviaria para pasajeros llegue al Port de Sagunt está todavía lejos, tanto en lo que implica al servicio de Cercanías de Renfe como a la opción de ampliar hasta allí la línea de metro. Ésta es una de las conclusiones que se puede extraer de la reunión que mantuvieron ediles de Iniciativa Porteña y el PP de Sagunt con el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat, Valenciana Vicente Dómine, según han explicado desde las dos formaciones.

Los segregacionistas no han ocultado su «decepción» e incluso han llamado a una movilización ciudadana tras un encuentro donde, a su juicio, quedó claro que «la Generalitat, “de momento” ha renunciado al tren de cercanías hasta El Puerto y ha apostado por estudiar convertir la actual estación en Sagunto, en intermodal, es decir, que los pasajeros llegarían en autobús desde El Puerto y del autobús pasarían directamente al tren», afirman.

Según explican, Dómine lo justificó en «el tiempo de trayecto que según los estudios estaría en 45 minutos y en la lejanía de la estación al Barrio de Baladre o el de San Francisco Borja»; dos argumentos que no convencen a IP.

A esto añaden que «desde la Generalitat no han iniciado un estudio que contemple el metro, pues directamente también lo han descartado». «Nos hablan de proyectos como el túnel pasante que cruzará Valencia, y con el cual se podrán mejorar los tiempos de desplazamiento, e incluso podría encajar la opción del cercanías hasta El Puerto, pero esos proyectos están todavía muy verdes y pasará mucho tiempo hasta que sean una realidad».

"Están estudiando todas las posibilidades"

Desde el PP local, sin embargo, se pone el acento en otras cuestiones. «La Conselleria está estudiando todas las posibilidades. Se apuesta por la eficiencia y eficacia en la movilidad en el núcleo del Puerto», afirma la portavoz municipal Maribel Sáez.

Aún así, reconoce que el trabajo de Ineco realizado hace años para prolongar el tren de pasajeros al Port está lejos de hacerse realidad. «El proyecto de hace 12 años tenía sentido, ahora con la dimensión de la ciudad y la creación de un núcleo industrial con el crecimiento de Parc Sagunt no se adapta a las necesidades actuales», admite.

La popular, no obstante, remarca respecto a esta inversión: «Desde Conselleria recuerdan que depende en casi la gran mayoría del Estado (ADIF) y que es, por tanto el Gobierno central quien debe ponerse manos a la obra y nuestro alcalde socialista Darío Moreno quien ha de llamar a las puertas de su partido e insistir para mejorar la vida de la ciudadanía». En este sentido, añade que a la hora de buscar «el trabajo conjunto de Conselleria y Estado», «por la Generalitat Valenciana no quedará, pues es una prioridad que está sobre la mesa».

Respecto a la opción de prolongar hasta el Port el metro, que sí depende de la Generalitat, desde el PP local se reconoce que la Conselleria «lo ha contemplado pero no lo tienen sobre la mesa pues todo lo que sean más de 15 kilómetros de distancia, el metro ya deja de ser una opción fuerte».

«Sin avances»

Aún así, el portavoz de IP, Manuel González, insiste: «Salimos muy decepcionados porque seguimos en la casilla de salida, sin avances». A su juicio, el encuentro «fue un auténtico fiasco, pues ha confirmado lo que PP y PSOE piensan de nuestro pueblo, que somos ciudadanos de cuarta categoría y nos tratan como si fuéramos imbéciles, y si no, que se lo digan a todas esas personas que viajan como sardinas en lata hasta Valencia cada día en autobuses en los que muchas personas van de pie, expuestas a un accidente que puede ser muy grave. Todos conocemos los riesgos, pero no nos hacen ningún caso», dice instando a una movilización cívica «para pedir que se nos escuche, que se nos trate como al resto de ciudadanos de la Comunitat, que se dote a nuestro pueblo de un transporte público de calidad, y no se nos quiera tapar la boca con los cuatro autobuses que nos pondrán en septiembre, si os ponen».

Opción de ampliar las líneas a València

Desde el PP, en cambio, sí dan por segura la puesta en marcha de una nuevo servicio de autobús a València capital, con más horarios. Respecto a la posibilidad de ampliar estos últimos para así poner más líneas a Almardà o en fines de semana, desde el PP municipal se asegura que en la Generalitat apuntan que «será un nuevo marco contractual en el que cabe total flexibilidad y adaptabilidad a las exigencias y necesidades del servicio».