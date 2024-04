A la conquista del Rico Pérez

El Atlético Saguntino se enfrenta este domingo a partir de las 19 horas, al Hércules CF en el estadio José Rico Pérez. El partido correspondiente a la trigésima jornada del grupo 3 de Segunda RFEF enfrenta a dos equipos con realidades diferentes. La rojilla sigue inmersa en la lucha por la permanencia, mientras la alicantina pelea por los puestos de honor en busca del ascenso. Ambos afrontan este encuentro y los cuatro restantes con el objetivo de no caer un puesto en la clasificación, porque los romanos entrarían en descenso y los herculanos perderían su plaza de play off.

El técnico rojillo destaca de sus jugadores que «no dan un balón por perdido y nunca dejan de creer» en el equipo

El entrenador saguntinista, Jonathan Risueño, ya no habla de partidos o rivales, sino directamente de finales. «Los dos próximos compromisos tenemos que afrontarlos como si fueran los últimos, porque, si conseguimos buenos resultados, estaremos muy cerca de la permanencia».

Corazón

El técnico valenciano confía en los suyos, que han dado muestras más que sobradas de luchar hasta el final sobre el terreno de juego, como ocurrió en la última jornada cuando superaron a un rival de la parte alta como el CE Europa. «Cuando llegué ya dije que me gustaba la plantilla, más allá de lo futbolístico, porque, aunque creo que hay buenos jugadores, lo que resalto es el corazón que tiene el equipo. No da un balón por perdido y no deja de creer».

Risueño añade que «estamos inmersos en una dura pelea con varios equipos por no descender. Nos caemos, nos levantamos, seguimos peleando y creo que ahí está la clave, en luchar hasta el final. El fútbol es como la vida, hay que pelear, disfrutar de los pequeños momentos y, en los que no sean tan buenos, apretar los dientes y este vestuario lo tiene claro».

Repetir gesta

Risueño da instrucciones a sus jugadores. / Camila Gamboa/Atlético Saguntino

En la primera vuelta, los saguntinos ganaron a los alicantinos y quieren repetir la gesta como visitantes. «Todos sabemos la dificultad de jugar en el Rico Pérez frente a uno de los equipos más grandes de la categoría, pero hemos preparado bien el partido y la intención es aprovechar nuestras opciones para puntuar».

