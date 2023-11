L'Escola del Club de Pilota Valenciana de Piles està d'enhorabona en classificar als seus equips benjamí i aleví en la final autonòmica de la modalitat de one wall, que es jugarà este dissabte, 4 de novembre, a la localitat alacantina d'Agost.

Oriol i Samuel són els benjamins pilers, patrocinats pel Restaurant Gloriamar, que s'han classificat per a la fase final. Els seus rivals seran Ondara A, Meliana A, Massamagrell i Castelloner B.

Per altra banda l'equip aleví (Exportaciones Aranda-Filósofo) format per Roc i Victor també ha aconseguit el pase a la fase final, on s'enfrontaran a les escoles de La Nucia, Ondara A, Moixent, Massamagrell A i Vinalesa A.

Tots dos equips de Piles han tingut que superar dos fases per a poder estar en la final autonòmica, la primera jugada en Ador i la segona al municipi de Massamagrell.

Els monitors del CPV de Piles, Baldo Guitart i el jugador professional de raspall, Ximo Vercher, tornen a ficar al club en una final en la que participen les millors escoles de tota la Comunitat Valenciana.