El Trofeu Mancomunitat de la Safor 2024 ja té campiones i campions

Les parelles s’han imposat als trios en les finals del Trofeu Mancomunitat de la Safor de raspall, celebrades este diumenge al Trinquet El Zurdo de Bellreguard. Ivan i Murcianet han superat Salelles II, Canari i Raül en la primera partida del matí, corresponent a la categoria de raspall Pro1, resolta per un contundent 25-5. Ana i Amparo, per la seua banda, han vençut Irene, Júlia i Marina en la final de raspall femení Pro1, un duel més ajustat, que s’ha tancat en 25-15.

Els resultats demostren que, en pilota, la superioritat numèrica no és sempre garantia d’avantatge dins del trinquet. Les dos parelles s’han mostrat intractables. Ivan i Murcianet, des de l’inici. Han cedit un joc d’eixida (5-0) i, a partir d’eixe moment, encadenaven cinc parcials per a emportar-se el títol per un clar 25-5. La contundència de pegada de Murcianet davant i la seguretat d’Ivan darrere han sigut arguments suficients per emportar-se el títol en una partida que no ha arribat a l’hora de durada.

Foto final amb els xics i les autoritats i federatius / Fedpival

Després de la ràpida victòria de la parella en xics, han botat al trinquet les cinc protagonistes de la final femenina, partida molt més equilibrada en què el tiro ha eixit a per totes des del primer moment. Amb una Júlia extramotivada davant la possibilitat d’emportar-se el títol a casa, ja que és de Tavernes de la Valldigna, l’equip avassallava la parella rival que, malgrat tot, no li perdial a cara a la final.

La partida, restera en els primers compasos, s’ha trencat amb el primer joc des del dau d’Ana, el 15-10. Irene i les seues han contestat amb altre joc des del dau per a igualar a 15. En la represa, sumava de nou Ana amb la treta a la seua mà i, després, amb una Amparo estelar, remataven la faena davant un trio que ha anat de més a menys en rendiment, si més no, a l’hora d’atacar.

Les xiques Pro 1 amb els trofeus / Fedpival

Han entregat els trofeus als equips campions i subcampions el president de la Mancomunitat de la Safor, Voro Femenia, el vicepresident de l’entitat, Borja Gironés, i el conseller d’Esports, Jordi Puig, a més de l’alcaldessa de Bellreguard, Cristina Mateu, i la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Elena Gómez.