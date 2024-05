Cinco jugadores y Júlia, representantes de la Safor en el Individual de raspall profesional

Los Campeonatos Individuales-Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2024 de raspall masculino y femenino profesional ya están aquí. En hombres y tras una primera fase previa con la participación de los pilotaris más jóvenes, la competición entra en la ronda de 1/16 de final. En mujeres se empieza desde octavos.

En ambos campeonatos, como no puede ser de otra manera, hay una importante representación de la pilota saforense, tanto en deportistas como en trinquets que acogen las partidas.

En la nómina masculina hay cinco jugadores. Uno, David de Xeraco, ya ha caído eliminado en la fase previa al perder su partida ante Feo. Los otros son Montaner de Almiserà, Salelles II de Oliva, Vercher de Piles y Vicent de Xeraco.

En chicas destaca la presencia en el campeonato de la única jugadora profesional de la comarca, la "mitgera" Júlia, de Tavernes de la Valldigna. Los trinquets sedes de algunas confrontaciones son los de Bellreguard, Piles, Xeraco y Oliva.

Tras la derrota de David en la previa, ahora es el turno de Montaner. El resto campeón de la Lliga Professional CaixaBank 2024 junto a Tonet IV se estrena este sábado día 11 en el Trinquet de la Llosa de Ranes en uno de los choques de 16/ de final. Su rival será Ximo, que en la eliminatoria anterior de 1/32 de final ha superado a Momparler.

La siguiente en competir será Júlia, que el martes 14 de mayo, debe afrontar la ronda de octavos de final del Individual femenino. La vallera jugará en el Trinquet de Oliva contra Irene.

El día 16 debuta Salelles II. El olivense se medirá en octavos de final al ganador de la eliminatoria entre Montaner y Ximo. La partida está programada en el Trinquet de Castelló de Rugat.

Vercher también arranca en octavos de final. Será el día 21, igualmente en Oliva, contra Seve o Marc Ortega, que este viernes día 10 se enfrentan en un encuentro de 1/16 de final en el Trinquet del Genovés.

El último pilotari de la comarca en entrar en liza será Vicent, uno de los cabezas de serie que accede directamente a cuartos de final. Su debut será el día 26 en Dénia ante Vercher o Seve o Marc Ortega.

También los trinquets saforenses van a tener su importancia. De hecho, el de Oliva acoge seis partidas, tanto de fase previa como en el cuadro final. En Xeraco se van a jugar tres, en Piles dos y en Bellreguard también dos, incluida de una semifinal masculina. Las finales, previstas los días 9 (chicas) y 16 de junio (chicos) no tienen aún sede asignada.

Fin de semana en la Safor

Pero no solo de Individual vive la pilota. Este fin de semana hay partidas de carácter ordinario en la Safor. Este viernes en Piles se anuncia a Vicent y Canari vs Vicent y Raúl con una previa; David y Gabi vs Boronat y Rafa G.

El sábado en Bellreguard: Iván y Murcianet contra Salelles II, Brisca y Bossio. En la primera, Miquel y Sergi vs Diari i Momparler.

El lunes en Xeraco se disputan dos partidas del Individual. A las 17 horas, octavos de final de féminas: Ana se enfrenta a Clara o Natalia y, después, Ian frente a Bossio en 1716 de final masculino.