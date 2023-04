El caótico examen de la Empresa Municipal de Transportes de València para contratar a 500 nuevos conductores y conductoras sigue generando muchas críticas de los aspirantes que concurrieron al proceso selectivo laboral. "Burdo" y "chusco" son solo algunos de los calificativos que usan los afectados para describir cómo se desarrollaron las pruebas el pasado 25 de marzo, celebradas en las Escuelas de San José. Estas quejas no solo se refieren a que había parte de las cuestiones del test psicopedagógico que estaban borrosas y no se podían leer bien, como ha publicado Levante-EMV, sino también a la falta de organización, cuando no caos, que caracterizó toda la jornada.

