Levante-EMV y Levante TV van a publicar y emitir una serie de entrevistas realizadas a los candidatos de los principales partidos a la alcaldía de València, durante esta semana. Joan Ribó, alcalde y cabeza de lista de Compromís, abre esta serie hoy en el diario y ayer mismo se pudo ver en la televisión su entrevista. Lanzó un mensaje político claro: «En 2015 y en 2019, los resultados ya estaban muy ajustados, y ganamos; y en 2023, volveremos a ganar», en referencia al bloque de la izquierda que confía en liderar. Ribó participó en el programa presentado por Juanma Romero y respondió a las preguntas de los periodistas José Parrilla y José Miguel Vigara.

-Señor Ribó afronta usted sus cuartas elecciones municipales, y las terceras con opciones de gobernar, ¿esto supone una ilusión extra o más responsabilidad?

-Las afrontamos con mucha ilusión. Como es sabido, yo tuve un problema físico hace un año y medio. Lo he superado, me encuentro estupendo y afronto el nuevo mandato con ganas de desarrollar una serie de proyectos que tenemos a mitad de camino. La pandemia nos ha retrasado algunas cosas y ahora tenemos la esperanza de que volveremos a tener un gobierno de progreso en esta ciudad.

-Se presentan unas elecciones en València ciudad, con dos bloques muy polarizados ¿cómo se aborda una campaña de este tipo, haciendo equilibrios?

-Siempre he dicho que mi primer objetivo es conseguir un gobierno progresista. Y esto lo hemos hecho Compromís con el Partido Socialista, y en su momento, también con Podemos. Tengo que decir que no todos piensan igual, hay partidos y me refiero al Partido Popular, que no piensan igual. Evidentemente el PP se avergüenza del posible compañero que pueda tener, se avergüenza de Vox, y por eso dice que quiere gobernar en solitario cuando no tiene ninguna posibilidad de gobernar solo. Nosotros estamos orgullosos de haber formado una coalición que ha gobernado de una forma eficaz y estable en València, en los últimos 8 años, y queremos continuar con esta idea.

-¿Entonces es una buena fórmula ese gobierno de coalición?

-Pienso que es la mejor manera de gobernar porque cuando estamos en desacuerdo en algo lo hablamos y llegamos a una posición intermedia que favorece a una mayoría de la población. La fórmula de la coalición es mejor que el ordeno y mando. Esta es la posición de Compromís. Lo primero es conseguir un gobierno de progreso por encima de todo. Pero, evidentemente, nosotros vamos a trabajar para obtener los mejores resultados posibles con todas las fuerzas, aunque insistiendo en que el primer objetivo es lograr reeditar el gobierno de progreso.

-En cuanto a resultados, ¿qué sensaciones tiene para el 28M?

-Desde el punto de vista de la aritmética soy sincero. En 2015 , la esperanza de que pudiéramos ganar no era muy alta; en 2019, nosotros teníamos ya una esperanza alta, pero sabíamos que las cosas estaban ajustadas. En el 15 y en el 19 ganamos por 17 a 16, con la suma de ambos bloques. Las cosas han estado siempre muy ajustadas, ahora también están ajustadas, pero también ganaremos. Parto de la idea de que tenemos que trabajar a fondo, que tenemos que movilizar a todas las personas progresistas de esta ciudad, que son mayoría, pero vamos a ganar.

Proyectos para un futuro gobierno

-Si renueva en el cargo, ¿cuál es el primer reto que va a acometer, quizá la vivienda?.

-En estos años hemos conseguido pasar de una ciudad a la que se la conocía como la capital de la corrupción en el 2015 a una ciudad reconocida como una de los mejores del mundo para vivir. Esto comporta que aquí viene mucha gente a vivir. Vienen muchos turistas y esto provoca una presión en el mercado que provoca una subida del alquiler y que encarece el precio de la compra, lo que nos obliga a trabajar ese tema de una forma muy decidida. Por tanto, el primer objetivo es el alquiler asequible. Segundo objetivo: abordar la cuestión de las personas mayores de 65 años porque más del 25% de la población de la ciudad supera esa edad. Por tanto, tendremos que pensar en una ciudad para las personas mayores y tenemos que trabajar para mejorar decididamente en proporcionarles servicios.

-Entonces, la falta de vivienda para los jóvenes y la falta de recursos para los mayores, ¿le quitan el sueño? ¿son prioritarios?

-Me quitan el sueño y me hacen programar unos años para trabajar en esta dirección. Cuando hablo de alquiler, yo sé que en el Estado hay una ley en el Senado, y que el Govern de la Generalitat está trabajando en este tema. En el ayuntamiento tenemos que trabajar en este tema de una manera clara, por ejemplo, con la colaboración público-privada, pensando sobre todo en el alquiler. Concretamente para hablar con empresas, para que nosotros cedamos el suelo, y que ellos construyan; y que lleguemos a acuerdos para crear vivienda a precio asequible, pensando en la construcción directa por parte de las empresas y que nosotros cedamos el suelo. O con la construcción directa por parte del ayuntamiento. Eso sí, no será una cuestión que se resuelva en dos días. Que nadie venda esa moto.

-En ese sentido, ¿limitar los apartamentos turísticos debe formar parte de esa nueva política de vivienda?

-Hay una conexión clara. València es una ciudad que tiene que acoger turistas. Pero hemos de pensar en turistas de hotel más que en turistas de crucero o de apartamentos porque estos generan menos riqueza y menos puestos de trabajo. Por eso, hemos de limitar los apartamentos turísticos, en especial, en el centro. Hay que controlar los apartamentos turísticos, en algunos casos ilegales, y para eso, hay que destinar a una serie de personas a esta labor. Hay otro factor, en este momento, más de la mitad de la compra de viviendas se hace en València por ciudadanos no españoles. Tenemos que introducir medidas para evitar la compra de pisos por parte de fondos de inversión para especular. Y hay que hacerlo con la Generalitat y el Estado.

-Los cambios en movilidad con la APR de Ciutat Vella o las zonas de aparcamiento restringidas a los vecinos han provocado un aluvión de multas y muchas quejas, ¿van a modificar estas cuestiones?

-Sobre las multas tenemos que entender que una parte importante son sanciones que si se pagan en el momento son de 25 o 30 euros. Puede ser más barata una multa que entrar en un aparcamiento que no siga gratuito. De todas maneras, creo que la APR tenemos que mejorarla. Espero disminuir en lo posible estas multas. Hay otro factor que creo que es muy importante y es la movilidad dentro de la ciudad. La movilidad mayoritaria es la de peatones. Después tenemos el transporte público, después el transporte que yo diría sostenible: bicicleta y patinete. Pero hay una movilidad que nosotros no podemos resolver y que la tenemos aquí. Y es la movilidad metropolitana.

-¿Cómo afecta esa movilidad metropolitana a la capital?

-Es la movilidad de entrar y salir a la ciudad, que precisamente es la que genera la mayoría de los desplazamientos en València. Y tengo que decir que es escandaloso las nulas inversiones que se han realizado en las Cercanías de Renfe. Es escandalosa la pérdida de usuarios en los últimos años en las Cercanías. Esto provoca un problema de movilidad pues la gente necesita tener un coche para entrar a la ciudad. De cara a la próxima legislatura es imprescindible un acuerdo de movilidad metropolitana encaminado a potenciar el Metro, a potenciar los autobuses que enlazan con los grandes polígonos y con las ciudades cercanas a València y, por supuesto, para potenciar las cercanías.

-En está línea de la movilidad, ¿van a reformar la calle Colón?

-El carrer Colón tiene un sentido comercial importante. Si tuviéramos que darle una vuelta quizá sería para ampliar las aceras, para ampliar el espacio para las personas pero no le daremos una vuelta para que entren más coches. Lo primero que haría es decirle a los técnicos -¡estudiadlo!- pero no para que vuelvan a entrar los coches a la ciudad. Eso lo descartaría. Por contra, me parece importante que el transporte público tenga dos carriles pero evidentemente si se puede mejorar, se mejorará.

-Partiendo de su postura contraria a la ampliación del Puerto «por su gran impacto ambiental», ¿no se podría llegar a un acuerdo con las otras administraciones implicadas?

- Esto es una cosa que nosotros hemos planteado al Ministerio y al organismo que gestiona los puertos. Me parece fundamental llegar a un acuerdo. Pero tiene que ser un acuerdo que respete y de alguna manera palíe los efectos negativos sobre la ciudad que sin duda generará esta ampliación. A continuación tengo que decir que esta ampliación también tiene efectos positivos económicos. Esto yo no lo voy a negar nunca. Pero estos efectos negativos se tienen que paliar y a ver... el mecanismo habitual y lógico para paliar estos efectos negativos, en Europa y en España, se llama DIA, Declaración de Impacto Ambiental, con las medidas correctoras necesarias. Por eso yo voté en contra de la ampliación porque no había una DIA en ese momento. Y tengo que decir que desde hace tres años a hoy, se podría haber aprobado una DIA. Si no se hace es porque igual alguien no quiere que se haga.

Sobre la València verde y el PAI de Benimaclet

-El PAI de Benimaclet ha evidenciado sus diferencias con el PSOE ¿cuál es su postura?

-Nosotros siempre defenderemos que este PAI tiene que respetar lo que es clave. Que es la transición de la ciudad con la huerta. Esta transición tiene que defenderse y protegerse. Por tanto, no se puede hacer como plantea una empresa constructora. Es cierto que hemos tenido diferencias con el PSOE pero también es cierto que hemos llegado a pactar posiciones comunes. Pero hay una serie de elementos en este PAI que se tienen que respetar.

-València ha sido designada Capital Verde Europea 2024 pero tras las elecciones ¿habrá que incrementar la dotación presupuestaria para estar a la altura?

-Efectivamente esto es una cosa que está clara cuando hemos estado hablando con Grenoble y con alguna otra ciudad sobre la capitalidad verde. Este reconocimiento te pone en el escaparate internacional pero supone un gasto importante. Por eso, tras las elecciones habrá que hacer ese esfuerzo presupuestario.

-Por último, ¿ha cumplido Compromís su promesa de poner a las personas en el centro de las políticas de la ciudad de València?

-En servicios sociales hemos hecho muchas cosas en 8 años. Por ejemplo, hemos acabado con la lista de espera de la dependencia y hemos multiplicado el gasto en la teleasistencia o el "Menjar a casa". Eso sí quedan tres niveles por abordar de forma integral en el próximo mandato: las personas mayores, las personas sin hogar y las personas migrantes.