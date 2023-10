Vox insinúa que un edil del PP puede incurrir en conflicto de intereses con el Valencia CF

El portavoz de Vox Juan Manuel Badenas ha sembrado dudas esta mañana, en una polémica rueda de prensa, sobre la conveniencia de que el concejal José Marí Olano, del PP y de Grandes Proyectos, siga liderando las negociaciones que está llevando a cabo el gobierno municipal del PP con Meriton, la empresa del dueño del Valencia CF, Peter Lim. Marí ha establecido una ronda de contactos con el Valencia CF para reactivar el convenio urbanístico que permita retomar las obras del nuevo Mestalla y acabar el estadio. Para Vox y Badenas puede haber una "incompatibilidad" si no un posible "conflicto de intereses" ya que José Marí trabaja en la consultora KPMG, una empresa que también asesora a Peter Lim en sus negocios. Badenas también afeó a Marí en público que se haya visto en Madrid con el abogado Germán Cabrera, el secretario del consejo de administración del Valencia CF. Asimismo, el portavoz de Vox ha exigido a la Agencia Tributaria que investigue a Layhoon Chan, la presidenta del Valencia CF, a partir de lo publicado hoy por Superdeporte y Levante-EMV, respecto a que la presidenta del club no ha presentado nunca la declaración de Renta en España. Todas estas cuestiones las ha criticado el concejal de Vox para repetir que el Ayuntamiento de València y la alcaldesa María José Catalá no deben firmar un nuevo convenio urbanístico con Lim ni permitirle que retome las obras del estadio. "Quien ya ha incumplido, nadie te asegura que no vuelva a incumplir", ha denunciado Badenas. A su juicio, hay que convocar un concurso público para que las empresas constructoras y promotoras que quieran aspirar a construir el nuevo estadio, se puedan presentar. Según Vox, lo más adecuado es que las empresas que quieran puedan concurrir a ese concurso y que la mejor oferta se adjudique la construcción del nuevo estadio. Por ende, ha criticado que se den más beneficios a Peter Lim porque parte de sus negocios están radicados fuera de España, "un paraíso fiscal".

