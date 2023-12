El concejal de Movilidad Jesús Carbonell ha aclarado que el gobierno municipal del PP y María José Catalá han decidido implantar la Zona de Bajas Emisiones que les exige la normativa europea y la ley estatal de Transición Energética y Cambio Climático en el Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord "al considerar que el APR es una zona de bajas emisiones" de facto y que existe "una coincidiencia de objetivos entre la ZBE y el APR". Por tanto, al implantar la zona vetada a los vehículos más contaminantes en Ciutat Vella "se cumple la ley de cambio climnatico y también al real decerto que regula las zona bajas emisiones" y permite que València aplique esta ZBE antes del 31 de diciembre como exigía el Ministerio y Europa. Además, tal como publica Levante-EMV hoy, mientras se aplica la ZBE en el ámbito del APR, Carbonell y el equipo de Movilidad ganan tiempo para acabar de elaborar y aprobar la ordenanza que debe regular el funcionamiento de la ZBE.

En concreto, el ayuntamiento dispondrá de 6 meses para redacar y aprobar esta ordenanza, que parece será una realidad en julio de 2024. En este período transitorio, Carbonell y los técnicos analizarán cómo debe aplicarse la ZBE "en el resto de la ciudad", en las otras zonas de València, una vez incluida ya el APR en la ZBE. Respecto a las 274 cámaras pagadas con los fondos europeos Next Generation, Carbonell ha confirmado que hay un buen número "instaladas ya" y el resto continuarán instalándose en las próximas semanas. "Se usarán cuando la ordenanza esté aprobada y en vigor", ha matizado el regidor, y con las condiciones y las características especificadas en la normativa local que están trabajando los técnicos de Movilidad. "A los efectos prácticos de Ciutat Vella -añade Carbonell-, aplicar la ZBE en el APR, no va a afectar para nada a los vecinos de la zona, no les supone nada", recalca Carbonell. Respecto a si el gobierno de PP y Vox persiguen aplicar las restricciones a los coches más contaminantes, esto es, que no puedan entrar a València, solo los días de máxima contaminación, Carbonell no lo ha confirmado: "Eso es adelantarse al contenido mollar de la ordenanza definitiva y este aspecto ni lo hemos hablado pero si podemos confirmar que esta ordenanza no tendrá tantas restricciones" como proponía el gobierno anterior.

Compromís exigirá en el pleno que Catalá rectifique

La portavoz de Compromís per València Papi Robles ha explicado que se ha convocado un pleno extraordinario a petición de la coalición valencianista por "la preocupación y quejas que existen entre la ciudadanía porque las reversiones decididas por Catalá y Vox están poniendo en peligro la vida de las personas, no sólo por el riesgo de atropellos sino también por nuestra salud debido al aumento de la contaminación”. Robles pone como ejemplo los cambios en la movilidad en el centro de la ciudad o la implantación de la Zona de Bajas Emisiones “que el PP está intentando reducir a la mínima expresión para convertirla en una herramienta inútil”. Para la portavoz de Compromís por Valencia “Catalá está deteriorando la calidad de vida en nuestra ciudad. A las puertas de ser Capital Verde Europea, la alcaldesa y su gobierno ultra ha puesto en marcha su particular Plan del Coche y está haciendo de València la Capital Gris Europea”. Compromís propondrá en el pleno extraordinario "alternativas para continuar avanzar en el modelo de ciudad sostenible y saludable que nos ha llevado a ser un referente europeo".

Por su parte, el concejal Giuseppe Grezzi ha recordado que en el ámbito del APR, "las cámaras de control no diferencian entre vehículos más o menos contaminantes, que está en la base de la normativa de implantación de las ZBE, y tampoco hay sensores para mesurar la contaminación del aire". Por eso, subraya Grezzi, “declarar como ZBE un entorno en el cual no se puede medir la evolución de la calidad del aire antes y después de la instauración es un fraude a la ciudadanía y al espíritu de la ley. Porque con el incremento del tráfico que ya han fomentado en la APR, todo el Centro Histórico y más allá, València no dispondrá de información detallada del aire cada vuelta más contaminado que respira”.

La creación de la APR Ciutat Vella Norte fue resultado de una reclamación de la ciudadanía, que pedía que se hacer un control más detallado y puntual del tráfico en el Centro Histórico, para avanzar en la notable reducción del tráfico rodado experimentada desde la implantación de las primeras medidas en ese sentido instauradas al barrio a principios de 2016.

Ahora, en cambio, “la APR ya ha sido desnaturalizada, porque han incrementado los permisos de acceso a los no residentes, haciendo que se incremente el tráfico de una manera significativa, como ya se puede comprobar en las calles. Y además, eliminando medidas que protegían espacios del centro histórico para que fueron por peatones, caso de la calle de Arriba, de la plaza del Tozal y la calle Pie de la Cruz”, recuerda Grezzi.

“El PP ha tenido que admitir que las medidas que hemos realizado de reducción del tráfico en Ciutat Vella han sido positivas, porque ahora utiliza la APR que quería eliminar para crear una ZBE”, resumen el regidor valencianista. “No obstante es una ZBE ‘fake’. Llegan tarde a todo, demuestran su cinismo y lo hacen de la peor manera”, concluye.

Por último, la portavoz socialista Sandra Gómez ha denunciado las “mentiras” y el “cinismo” de Catalá después de que haya confirmado que el ayuntamiento utilizará la APR de Ciutat Vella “que denostaba y que se comprometió a desmantelar en campaña electoral para cumplir con los requisitos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)” y no perder los fondos europeos Next Generation. “El Partido Popular se ha visto obligado a rectificar su posición negacionista con respecto a la ZBE porque, tal y como veníamos diciendo desde el Partido Socialista, había que tomar medidas que realmente ayudaran a mitigar la contaminación para cumplir con las exigencias de los fondos europeos”, ha manifestado.

Gómez ha recalcado que Catalá ha pasado de querer eliminar la APR y no aplicar ninguna medida correctora contra la contaminación “por su negacionismo” a abrazarla exclusivamente como vía “para no poner en riesgo los fondos asociados a la Zona de Bajas Emisiones”.

“El primer anuncio de Catalá fue que iba a desmantelar la APR, que no se iba a multar ni a restringir el tráfico en el centro y, al final, ha tenido que rectificar completamente. No sólo mantendrá la APR en contra de lo que decía sino que, además, la va a utilizar como Zona de Bajas Emisiones para convencer a Europa de que no nos quite la financiación. Al final, ha comprobado que su intención de no hacer nada contra la contaminación suponía poner en peligro los fondos Next Generation”, ha añadido.