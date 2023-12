En pleno proceso para la creación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en València, un estudio elaborado por ConBici analiza los niveles de contaminación de la ciudad y aconseja la declaración de estas zonas, siendo los puntos más problemáticos en lo que a polución se refiere los barrios de Benimaclet, Peris y Valero, la Alameda y la zona centro. Según sus datos, un 65,6% del tiempo respiramos aire que no cumple con los niveles recomendados por la OMS, aunque apenas un 4,5% del tiempo respiramos aire que incumple los niveles legales establecidos en la actualidad.

Situación de partida

Todos los municipios de España con más de 50.000 habitantes están obligados a declarar antes de que acabe este año las denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), es decir, zonas especialmente saturadas de tráfico a las que no podrían acceder los vehículos contaminantes. A día de hoy, sin embargo, pocas son las ciudades que han adoptado tal medida. En València se ha anunciado la declaración de una ZBE en lo que ahora es el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella, que ya tiene limitado el tráfico exclusivamente a residentes, y en los próximos seis meses se estudiarán otras posibles zonas para acotar. Existe cierta resistencia del ayuntamiento a aplicar esta medida aludiendo a los bajos niveles de contaminación que tiene la ciudad.

El informe de polución

En este contexto, ConBici ha publicado su estudio "Cycling With Clean Air", que analiza los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad con la vista puesta en la declaración de las zonas de bajas emisiones. Concretamente, estudia 18 ciudades de España y València es una de ellas.

A juzgar por los datos del informe, la situación hay que valorarla siempre en términos relativos. Objetivamente, València tiene una concentración media de partículas PM2,5 de 10,5 mg/m3, que es el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (5 mg/m3). Es similar a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo (10 mg/m3). Y está por debajo claramente de lo establecido en la directiva actual, que es de 25 mg/m3.

Si analizamos los datos parcialmente, el resultado es que un 65,5% del tiempo los ciudadanos respiran aire que no cumple con las recomendaciones de la OMS, un 37,3% del tiempo respiran aire que no cumple con la directiva europea en proyecto; y apenas un 4,5% del tiempo viven con aire que no cumple con la legislación actual.

Análisis por barrios

Analizando por barrios, una de las zonas más contaminada sería Benimaclet, con dos ejes que estarían en niveles rojos de contaminación, que son la avenida Alfauir y la avenida Hermanos Machado (Ronda Norte). También estaría en niveles elevados de polución la avenida Peris y Valero, la Alameda y la zona centro de la ciudad, con dos calles especialmente afectadas: San Vicente Mártir y Roger de Lauria.

Recomendaciones

En estas circunstancias, el informe recomienda la creación de Zonas de bajas Emisiones teniendo en cuenta los centros educativos y sanitarios de la ciudad, ampliar el número de estaciones medidoras de contaminación y coordinarse con los municipios de área metropolitana para tomar medidas conjuntas sobre movilidad.

Y desde su punto de vista como entidad ciclista, proponen "centrar la atención en los puntos de la ciudad que presentan mayores niveles de contaminación para definir acciones concretas de reducción de emisiones, como son acciones de movilidad ciclista, peatonal, de transporte público o de mercancías, de renaturalización, etc.