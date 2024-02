Safranar empieza a acoger a los primeros afectados

Las primeras familias que lo han perdido todo en el incendio de Campanar comienzan a trasladarse a las viviendas habilitadas por el Ayuntamiento de València.

Hasta el momento, unas cinco familias ya se han desplazado hasta este bloque de viviendas de nueva construcción para comenzar a instalares en el que será su nuevo hogar durante los próximos tres meses, aunque este plazo podrá prorrogarse.

Hasta el lugar se ha desplazado la presidenta de la plataforma Greenfell Next of Kin acompañada de una de las víctimas que en 2017 perdió a su padre en un suceso muy similar al ocurrido en Londres en 2017 y en el que fallecieron 72 personas. “Queremos acompañar a las víctimas en estos momentos tan duros, brindarle nuestro apoyo y compartir con ellos nuestra experiencia”, ha señalado Kimia Zabihyan, presidenta de la plataforma.

En total, se espera que a lo largo del día se instalen unas 12 familias, 27 adultos y 12 niños, y hasta el momento se han tramitado un centenar de solicitudes.

«Están muy ilusionados.Muy cansados porque es el tercer traslado en muy pocos días pero la verdad es que están muy contentos y muy agradecidos», contaban ayer algunas de las funcionarias que acompañaron y ayudaron a estas familias a instalarse.

Mauri Morales y su madre, Ani Pérez son una de las cien familias que ya han solicitado el alojamiento. Todavía no se han trasladado aunque esperan hacerlo en los próximos días. Ayer por la tarde se acercaron al edificio «para conocer un poco el barrio y para ver las instalaciones que nos ha preparado el ayuntamiento», explica este hombre que residía de alquiler desde hace una década en la puerta 20 de uno de los edificios calcinado.

«Hemos tramitado la incripción y nos falta enviar la última documentación», cuenta mientras confiesa estar abrumado con todas las muestras de solidaridad que están recibiendo. «Estamos muy agradecidos.Se están comportando de una manera fenomenal.El ayuntamiento, la alcaldesa, el presidente del Gobierno, incluso los reyes, que nos han visitado esta tarde» contaba ayer en el portal del que será su casa en los próximos días.

«Todavía no nos han dicho el día.Pero será pronto.Seguramente esta semana porque ahora están amueblando los pisos. He visto que están poniendo los electrodomésticos, las sillas, los muebles...» explica su madre, quien no puede ocultar las ganas de instalarse en su nueva casa:«Es lo que más deseamos. Este es el primer paso para que podamos empezar a pasar página».

Morales cuenta que en el momento en el que se produjo el incendio ellos estaban fuera. «Salimos a hacer la compra y cuando volvimos nos encontramos que estaba todo en llamas».Los recuerdos familiares es lo que más va a echar de menos de la que fue se casa durante la última década. «Es muy triste perderlo todo de la noche a la mañana. Son diez años construyendo un hogar poco a a poco y ya no queda nada», lamentaba.