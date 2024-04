Reformas estructurales, apertura por las tardes y degustación, medidas para salvar los mercados de València

Las subastas de puestos en los mercados municipales de València siguen siendo un fracaso. En la última se han repetido los números de todas las anteriores: apenas 14 puestos adjudicados de los 318 que había vacantes. No hay forma de darle salida a estos puestos, quizá por la falta de relevo generacional o por la dedicación casi exclusiva al producto de alimentación. No obstante, el concejal de Mercados, Santiago Ballester, es optimista y cree que a medio plazo se puede resolver este problema. "Las cosas no se hacen de un día para otro, pero se hacen", dice. Y ya trabaja desde hace meses en un plan para sacar a flote estas galerías de alimentación, "siempre en colaboración con los propios vendedores", afirma.

Tres pilares fundamentales

Su plan se apoya en tres pilares fundamentales. El primero, según Ballester, es rehabilitar y adecentar los mercados para darles una línea más moderna y funcional. Ya trabajan en mercados como los de Rojas Clemente y El Cabanyal y le seguirán todos los demás hasta ponerlos todos a punto en un plazo de dos años aproximadamente. "El de Rojas Clemente, por ejemplo, llevaba años apuntalado", recuerda el concejal.

Mercado del Grao con varios puestos aún sin ocupar tras su reforma. / J.M.López

Nueva ordenanza

Una segunda línea de trabajo es elaborar una nueva ordenanza de mercados que elimine las limitaciones que impone la actual. En este sentido, se piensa, por ejemplo, en ampliar horarios por las tardes o establecer áreas de degustación, como han pedido algunos mercados. En este sentido, Ballester recuerda que "cada lugar tienes propias características" y "todo se hará a petición y de acuerdo con los vendedores y con los espacios a los que nos estemos refiriendo".

En el mercado del Grao, por ejemplo, los vendedores ya pidieron espacios para degustación como una forma de dinamizar este edificio recientemente reformado que inicialmente iba a ser un mercado gourmet al estilo del mercado de San Miguel de Madrid.

Modelo de negocio

Finalmente Ballester cree que hay que buscar nuevas líneas de negocio y en ese sentido se han empezado a instalar ya taquillas refrigeradas en algunos mercados para que los clientes puedan acudir a recoger sus compra fuera de las horas de apertura.

Entre tanto, la Concejalía pondrán en marcha campañas publicitarias para dar a conocer mejor estas grandes galerías de alimentación y dar, de paso, una imagen positiva y atractiva de los mercados más allá de las noticias negativas que habitualmente se dan de los mismos. "Yo soy optimista. Veo a gente joven que viene a las subastas y aunque es verdad que hay un problema de relevo generacional, los jóvenes ofrecen un punto de vista diferente a los negocios. Veremos los resultados, que no serán inmediatos, pero que yo creo que serán positivos", explica Ballester.