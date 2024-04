Usuarios de la piscina de Aiora: "no nos sorprende que haya legionela, las instalaciones están antiguas y no se invierte"

El cierre por legionela de la Piscina Municipal de Aiora, inagurada en 2003, ha cogido por sorpresa a los vecinos y usuarios de los barrios a los que da servicio. Esta fue una de las primeras grandes dotaciones deportivas de barrio que se puso en marcha en València y, según aseguran, es muy utilizada, a pesar de la falta de mantemiento y las deficiencias que arrastra desde hace años esta dotación municipal que cuenta con piscina climatizada de entrenamiento y de aprendizaje, sauna, baño turco y sala de fitness y musculación. El pasado jueves 4 de abril, un control rutinario realizado por los técnicos de la Consellería de Sanidad reveló la presencia de esta bacteria en las duchas del vestuario masculino de la citada piscina.

La empresa concesionaria informó entonces a los usuarios a través de su página web de que la zona de agua (piscinas y spa) iba a permanecer "cerrada los próximos días para realizar labores obligatorias de mantenimiento y limpieza". "Nadie nos ha dicho que el problema es que han encontrado legionella en los análisis del agua que se han hecho, aunque tampoco sorprende porque las instalaciones están anticuadas y la empresa que lo gestiona no invierte en renovar nada porque la concesión está caducada y no sabe si continuará", apunta la presidenta de la Asociación de Vecinos del Marítimo-Aiora, Silvia García. Las quejas de los usuarios de la piscina del barrio, muy utilizada por gente joven y mayor por los precios asequible y las actividades y cursos que ofrece, ante la asociación de vecinos "son constantes".

"Las duchas no funcionan desde hace tiempo. Vas a hacer deporte y es una lotería encontrarte con agua caliente. Las jaboneras se rompen y las vuelven a pegar", explica una usuaria que lleva más de 15 años utilizando los servicios de esta dotación municipal, en la cual también hay sauna, baño turco y una sala de musculación. Las máquinas de esta última están "obsoletas y viejas" y tampoco se invierte en cambiarlas.

Los vecinos han organizado recogidas de firmas para instar al ayuntamiento a renovar la concesión. En la visita que hizo la alcaldesa, Mª José Catalá, al barrio para presentar la nueva unidad de policía, los vecinos insistieron en que arreglen las piscina municipal. Tras la pandemia se empezó a recuperar el número de usuarios. Algunos llegan de la zona de Trafalgar. "Es una dotación muy demandada", sin embargo, quienes pueden permitirse el pago de un gimnasio privado ante las deficiencias constantes de la piscina municipal optan por dejar de ser socio en Aiora.

Exterior de la piscina de Aiora / Levante-EMV

Los usuarios de la sala de fitness y abonados a las clases dirigidas (excepto las acuáticas) han podido usar estos días las instalaciones, pero tampoco se podían duchar porque se han cerrado para realizar el tratamiento contra la legionela.

Las malas condiciones de las grandes dotaciones deportivas de la ciudad ha sido motivo de enfrentamiento entre el nuevo gobierno del PP y Vox y los socialistas, que las gestionaron desde 2015. Las piscinas municipales de Aiora y Abastos llevan caducadas desde 2018, más de cinco años, y esta situación ha dejado en precario las instalaciones deportivas, según denuncia la actual concejala de Deportes, Rocío Gil. El concejal socialista Javier Mateo asegura que las concesiones se dejaron listas para adjudicar al tiempo que advierte del riesgo de cierre de las instalaciones.

Cloración de las instalaciones

Una vez detectadas las trazas de legionella en las instalaciones se clausuraron las instalaciones y se activó el protocolo de tratamiento de la bacteria por cloración. Tras el tratamiento el viernes se tomaron análisis del agua con resultado negativo para legionela. La piscina no obstante no se podrá reabrir hasta que no se notifique a la Conselleria de Sanidad que se ha llevado a cabo el protocolo de tratamiento por presencia de bacteria, algo que no podrá hacerse, por la celebración de San Vicente hasta el martes.

La empresa adjudicataria, Supera, que gestiona dotaciones deportivas en 24 ciudades españolas y en València también tiene la concesión de la Piscina de Abastos, sin mencionar la presencia de legionella, que los trabajos de mantenimiento que obligan a cerrar las instalaciones "se agilizarán todo lo posible y, si no hay contratiempos, el martes 9 de abril la instalación funcionará al completo y con total normalidad".

Fuentes de la concejalía que dirige Rocío Gil informan de que no hay fecha concreta para renovar la concesión."Se sigue trabajando en la redacción de los pliegos", aseguran.