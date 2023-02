La sección cuarta de la Audiencia se enroca y rechaza la abstención del ponente del caso Erial

La sección cuarta de la Audiencia de València se enrocó ayer en la decisión de mantener como ponente del caso Erial al magistrado José Manuel Megía Carmona, enemistado desde hace años con uno de los abogados de esta macrocausa de presunta corrupción.

Una decisión que tiene consecuencias imprevisibles pero que, como mínimo, supondrá el posible retraso del inicio del juicio del caso Erial en el que se juzgará a los expresidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas junto a trece personas más, por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, y la creación de una presunta red internacional de blanqueo de capitales para ocultar el rastro de las supuestas mordidas.

La polémica sobre la composición del tribunal que debe juzgar al exministro Eduardo Zaplana surgió el 8 de febrero cuando la sección cuarta notificó a las partes que el magistrado Megía Carmona sería el ponente de la sentencia, es decir, quien la redacta y vela por la legalidad del juicio.

Entre las defensas del caso Erial está personado el abogado Vicente Grima quien, como ha contado Levante-EMV desde el pasado 15 de febrero, mantiene un historial de desencuentros y abstenciones con el magistrado Megía Carmona desde 1996. Ese año, el abogado Vicente Grima denunció en un juzgado haber recibido una propuesta, a través de un empresario, para reducir una posible condena si pagaba un millón de pesetas por cada año de cárcel rebajado.

El denunciado fue el magistrado de la sección cuarta de la Audiencia de València, Megía Carmona, contra el que el TSJCV abrió una investigación que finalmente acabó archivada en 1999. Desde entonces abogado y magistrado se han evitado. Aunque no siempre lo han conseguido, como contó Levante-EMV en su edición del 19 de febrero.

Ante esta situación, el magistrado Megía Carmona presentó el 23 de febrero un escrito de abstención del caso Erial. El juez justificaba su decisión en el hecho de «haber surgido en mi una enemistad manifiesta con el letrado director de uno de los acusados en la causa, que podría llevar a que se entendiese que cualquiera que fuese mi decisión, sobre todo si es condenatoria, está tintada por esa enemistad, lo que no debe permitirse ni provocar sospecha, por lo que entiendo que me debo abstener», según recoge el auto de la sección cuarta que rechaza su abstención.

Unas falsas declaraciones

Una enemistad que el magistrado no achaca a los antecedentes entre ambos sino que «el surgimiento de la enemistad» se ha producido porque «el periódico Levante (sic) ha publicado unas declaraciones del citado letrado en las que afirma que [el magistrado ponente] no puede ser juez imparcial de personas defendidas por este letrado». Cabe aclarar que no se trata de ninguna declaración del abogado, sino que la frase se recoge en un auto de la Audiencia de València en 2007.

Según Megía Carmona, antes de que se publicara el artículo de Levante-EMV «no tenía inquina al letrado y no consideraba necesario acudir a utilizar el remedio de la abstención». Aunque el auto del que ha sido ponente el magistrado Pedro Castellano admite que «desde hace años se venía evitando que coincidieran ambos (Megía Carmona y Grima) en los procedimientos en los que actuaba el letrado como defensa de algunas partes».

A pesar de todos estos antecedentes, los tres magistrados de la sección cuarta que suscriben el auto, contra el que no cabe recurso, decidieron ayer que «la causa de abstención aducida por el magistrado [Megía Carmona] no tiene cabida» en los supuestos previstos en la ley orgánica del poder judicial. Entre otros motivos porque el magistrado «no tenía inquina al letrado» antes de leer el artículo de Levante-EMV. Sólo «después ha surgido en él la enemistad (...) habiéndosele despertado un novedoso sentimiento de enemistad».

Además, como el caso Erial apenas acaba de llegar a la sección cuarta, «no podemos calificar objetivamente de ‘manifiesta’ la enemistad [del magistrado] por cuanto no ha podido evidenciarse a través de ningún acto externo por su parte, ni aparece descrito en el texto de la abstención de forma directa o indirecta». Es decir, justifican los magistrados, sólo existe «la exteriorización verbal de un súbito sentimiento negativo hacia el letrado» que no se ha materializado o está «huérfano de algún acto, gesto o palabra, anterior, coetáneo o posterior contra el letrado» que sería «el requisito legal» que permitiría al magistrado abstenerse.

Castellano insiste en el auto que el «historial de abstenciones, recusaciones, o evitación de coincidencias (...) no tiene ninguna relevancia, por tratarse de procedimientos penales distintos». Por tanto, concluyen, «la causa legal alegada por el magistrado para su abstención no es aplicable a la enemistad que confiesa sentir actualmente hacia el letrado» por lo que deciden mantenerlo en el caso Erial.