El vicepresidente segundo del Consell y candidato de Podem a la Generalitat, Héctor Illueca, ha recibido el alta esta mañana tras recuperarse de neumonía. Illueca estaba hospitalizado en el Hospital Clínico de València desde el fin de semana.

"Acabo de recibir el alta y ya me encuentro en mi domicilio para seguir con la recuperación. Agradezco de corazón los cuidados que me ha brindado el personal sanitario, y por supuesto vuestras muestras de cariño, que me han ayudado a seguir", ha compartido el vicepresidente del Consell, junto a una instantánea de su perro.

A su mensaje ha reaccionado la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Illueca ya acudió a la firma del acuerdo de listas conjuntas entre Podem y Esquerra Unida para las autonómicas del 28M con fiebre. Desde entonces, la enfermedad fue empeorando hasta obligar a su hospitalización hace dos días.