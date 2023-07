"Carlos Bielsa tiene el apoyo de los socialistas valencianos pero sobre todo de la mayoría democrática para liderar la Diputación de Valencia". En estos términos se ha expresado Ximo Puig, president de la Generalitat en funciones y jefe de los socialistas valencianos, preguntado sobre el posible desenlace del gobierno de la Diputación de Valencia, cuyo ejecutivo queda en manos de Jorge Rodríguez y su partido Ens Uneix, que tiene la diputada para desempatar las votaciones. "Hay una mayoría progresista que los ciudadanos han votado para la diputación y la lógica democrática apunta hacia un gobierno progresista encabezado por el PSPV", ha señalado Puig en una visita a Castellón. El jefe del Consell en funciones trata así de cortar las especulaciones a partir de las acusaciones de Jorge Rodríguez sobre falta de confianza con Bielsa.

Tras anunciar que Ens Uneix rompía negociaciones con PP y PSPV y se votará a sí mismo en la sesión constitutiva del ente provincial, que será previsiblemente el viernes, el alcalde de Ontinyent acusó a la dirección autonómica de Puig de "no querer que Bielsa sea presidente" y de poner "palos en las ruedas" en las negociaciones, pese a "todos los esfuerzos" del alcalde de Mislata y su equipo negociador. Así, expresó dudas de que las promesas del equipo negociador pudieran cumplirse por insinuar que "no tiene la voz de verdad" del partido.

Si no hay mayoría, el PP tendría la presidencia Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez anunció la semana pasada que tras semanas de negociaciones con PP y PSPV para decantar su voto sobre la presidencia de la Diputación de Valencia, que rompía toda conversación y que se votaría a sí mismo. En concreto, a su única diputada, Natàlia Enguix, para ser presidenta del ente. Los de la Vall d'Albaida tienen la llave para decantar la balanza, pues son el voto 16 de dos bloques que suman 15. El PSPV tiene 12, Compromís tres y el PP 13 y Vox dos. Si Ens Uneix se vota a sí mismo no habría mayoría y presidiría la institución la fuerza más votada, en este caso, el PP.

No obstante, Bielsa ha situado a personas afines a él como Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, en las listas del Senado y tuvo el apoyo de Ferraz para sus candidaturas a las generales, rechazadas por la dirección autonómica. Ahora se entra en una fase interna nueva, después de que Puig ha dado su apoyo explícito al de Mislata para ponerse al frente de la diputación.

Tras la ruptura de Ens Uneix, el PSPV ya anunció, como publicó este diario el pasado sábado, que no estaba en sus planes cambiar al candidato Bielsa por otro, previsiblemente Roger Cerdá, alcalde de Xàtiva y próximo a Rodríguez. Tampoco sustituir a la ya síndica en las Corts Rebeca Torró, ex mano derecha de Jorge Rodríguez en su etapa del PSPV y una de las personas que el líder de Ens Uneix señaló como 'escollo' para cerrar un acuerdo con los socialistas por haber sido "la primera que saltó del barco" cuando se inició el caso Alquería en el que se imputó al alcalde de Ontinyent (ahora absuelto).

De hecho, la propia Torró se ha alineado con Puig en lo que parece una estrategia de los socialistas para cortar de raíz todas las hipótesis de Ens Uneix sobre los desencuentros en las filas socialistas. La síndica del PSPV en Corts y exconcejala de Ontinyent no ha querido valorar el cambio de posición de Ens Uneix, pero ha asegurado que espera que "el sentido común impere y el próximo presidente sea socialista" en la corporación provincial. La también consellera en funciones no ha querido contestar a las acusaciones que vertió Rodríguez hacia Puig y otros responsables del partido por no pedirle disculpas al expulsarle de las filas socialistas cuando fue detenido por el caso Alquería. Tampoco se ha pronunciado sobre las críticas de Rodríguez hacia ella.

Compromís abre la puerta a dar sus votos a Ens Uneix

Por otra parte, tras publicar este diario que Compromís avala el planteamiento de Ens Uneix de votar a su diputada para presidir el ente (el coportavoz de la coalición Alberto Ibáñez dijo que reconoce la legitimidad de Ens Uneix y ellos mismos, Compromís, de ostentar la presidencia de la institución), Joan Baldoví, síndic en las Corts, se ha limitado a decir esta mañana: "Seguimos negociando hasta el último momento para una mayoría progresista".

Las declaraciones del coportavoz valencianista distan de la dinámica mantenida estas semanas y del ofrecimiento a mediar entre PSPV y Ens Uneix para conseguir un acuerdo de progreso. Ahora, abrirían la puerta a apoyar a Natàlia Enguix (Ens Uneix). Al menos, no la cierran. "Con total discreción se han de agotar los días" ha dicho Baldoví.

Preguntado por si no cierran la puerta a dar apoyo a la diputada de Ens Uneix, el síndic ha reiterado que siguen negociando y que "tendría toda la legitimidad tanto Ens Uneix como Compromís para presidir la diputación si finalmente hay acuerdo. Confío en que habrá acuerdo para un ejectivo provincial de progreso", ha concluido.