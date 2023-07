Llamada a la movilización del voto, especialmente el de las mujeres, y concentrarlo en el Partido Socialista como la "única garantía" frente al pacto entre PP y Vox. Los socialistas han celebrado este sábado su acto central de la campaña del 23J en València en el que Pedro Sánchez ha apelado a los avances de la agenda social de su gobierno para activar al electorado progresista. Medidas en favor de la igualdad de las mujeres, salario mínimo, mejora de las pensiones o vivienda han servido al presidente del Gobierno para espolear a los suyos frente a la adversidad de las encuestas.

"Lo hemos hecho". El latiguillo se ha convertido en un constante en el discurso del presidente del Gobierno y candidato a la reelección en el repaso de algunas de las acciones de su ejecutivo como la primera ley de Vivienda de la democracia, el aumento del salario mínimo, de las pensiones, la reforma de la ley del aborto o la ley de paridad, que finalmente se quedó "en el tintero", pero que, ha indicado, llevará adelante la próxima legislatura. No ha sido la única promesa de futuro. También se ha comprometido a aumentar los permisos de maternidad y paternidad de las 16 semanas hasta las 20 o a hacer de la emancipación de los jóvenes "una causa nacional" el próximo mandato.

Sánchez, escoltado por la candidata del PSPV en Valencia, Diana Morant, y el ya expresident de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha recibido el homenaje tanto del público como del propio líder del PSOE, ha tratado de subir el ánimo a los suyos recordando algunos de sus grandes logros pasados frente a la adversidad. "Nosotros ganamos unas primarias dos veces contra todo pronóstico, ganamos una moción de censura contra todo pronóstico, ganamos dos elecciones contra todo pronóstico en 2019 y el 23 de julio vamos a volver a ganar las elecciones", ha indicado entre peticiones a ir a las urnas.

Evitar la abstención

Evitar la abstención se ha situado como uno de los objetivos entre los discursos de los dirigentes del puño y la rosa. Tanto el aspirante a otros cuatro años al frente del Gobierno de España, como Morant, como Puig, han apelado al electorado progresista a acudir a la cita con las urnas el próximo domingo. "Una abstención es un retroceso, hay que ir a votar al Partido Socialista, no se puede quedar ni un voto en casa", ha indicado Sánchez quien, además, ha señalado que la "única garantía" para avanzar es votar a los socialistas, en una búsqueda del voto útil frente a Sumar u otras formaciones regionalistas.

Asimismo, en su llamada al electorado feminista ha puesto el foco en lo que podría ocurrir en España con un pacto de PP y Vox y ha puesto de ejemplo alguno de los hechos que ya han pasado en la Comunitat Valenciana en las últimas semanas. La retirada de las banderas LGTBI en Náquera, la concentración contra el asesinato machista en Antella en la que la presidenta de las Corts, Llanos Massó se apartó de la pancarta oficial porque hablaba de condenar la "violencia machista" o que el candidato de Vox, Carlos Flores, esté condenado por violencia machista han sido algunas de las menciones. "No es ninguna broma", ha añadido.

“Las consecuencias de que el PP pacte con un partido machista es ver aquí en la Comunitat Valenciana como hay ayuntamientos que quitan puntos violeta de atención a las víctimas de violencia machista, que Feijóo justifique una condena de violencia machista con un divorcio duro y es ver a una presidenta del parlamento de la valenciano salirse de la foto en condena a un atentado machista”, ha expresado el líder de los socialistas quien ha añadido que "frente a esta coalición contra las mujeres de PP y Abascal, aquí está el Partido Socialista".

En la misma línea se han expresado Morant y Puig. "España quiere los avances de las mujeres, no les gusta que nos apartemos de los minutos de silencio que condenan la violencia machista o que tengamos un condenado por violencia machista que se presente a representar a los valencianos", ha indicado la ministra de Ciencia. "Sabemos lo que ha pasado aquí y tenemos que hacer todo lo que podamos para que no vuelva a pasar", ha agregado Puig dirigiéndose directamente a los 230.000 exvotantes de Compromís y Podem que no fueron a votar el 28M.

Homenaje a Puig y Bielsa

El principal acto de campaña de los socialistas en la Comunitat Valenciana ha coincidido, además, con una semana en la que se ha reflejado la pérdida de poder institucional del PSPV tras el 28M. El viernes, Carlos Fernández Bielsa, quien ha sido recibido con ovación de la militancia y ha recibido el apoyo de Puig, no pudo hacerse con la Diputación de Valencia por el voto de Ens Uneix, el partido del exdirigente socialista, Jorge Rodríguez mientras que este sábado se ha publicado en el BOE el nombramiento de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, cargo que ya no ostenta Ximo Puig tras ocho años. "Has sido un magnífico presidente de la Comunitat Valenciana, eres un orgullo para el conjunto del socialismo español", le ha dicho Sánchez.