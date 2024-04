La manifestación del 25 d'Abril plantará cara a los "retrocesos democráticos" del Consell de PP y Vox

Primera gran movilización contra las políticas del Consell de PP y Vox. La manifestación por la diada del 25 d'Abril (que se celebrará el sábado 27 de abril) servirá de termómetro de la respuesta ciudadana frente a los "ataques" y "retrocesos democráticos" que, según los organizadores, representan las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo bipartito en materia de lengua, cultura, memoria democrática e independencia de la radiotelevisión pública valenciana.

La manifestación recorrerá el centro de València como una "movilización de país" frente a los "ataques" y "retrocesos democráticos" impulsados por el Consell que comparten PP y Vox en materia de lengua, cultura, memoria democrática o independencia de la radiotelevisión pública valenciana. Lo hará bajo el lema 'País Valencià: llengua, cultura i futur' y será un primer test de movilización popular de la izquierda alternativa tras la victoria el 28M de las fuerzas de la derecha.

Asimismo, la tradicional marcha organizada por Acció Cultural (ACPV) contará como novedad con un "acto de reafirmación de país" a las 12 horas del sábado 27 en el Teatre Olympia de València, al que asistirán representantes políticos y del mundo de la cultura y en el que se homenajeará el legado del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés con motivo del centenario de su nacimiento y que no ha gozado de año oficial declarado por parte de la Generalitat. No habrá conciertos en la plaza de toros.

"Momento crítico"

La presentación de la marcha podría haber entonado aquello sabinero de 'Nos sobran los motivos'. Su puesta en escena ha contado con la presencia de varios colectivos implicados en temas como la lengua, la memoria democrática, la educación o la cultura en una forma de evidenciar el compendio de espacios afectados por las medidas de PP y Vox en sus 10 meses en el poder. Así, han estado el padre de Guillem Agulló, el joven antifascista asesinado en 1993 por un grupo de neonazis de quien se ha retirado el premio en las Corts; el cantante de Al Tall, Vicent Torrent, de quien se ha cambiado el nombre del auditorio en Torrent o el fundador de la revista 'Camacuc', Joan Escrivà, vetada de algunas bibliotecas municipales por Vox.

Además de acciones que el Ejecutivo autonómico o algunos consistorios de PP y Vox ya han llevado a cabo como las citadas; en el punto de mira de la presentación de la protesta han estado las cinco proposiciones de ley presentadas por populares y voxistas en las Corts. Todos los representantes han mostrado su rechazo a estas normas que, entre otras cuestiones, derogarán las leyes de plurilingüismo y memoria democrática y reformarán À Punt.

"No podemos ser un país que pierde su lengua y vuelve a los tiempos de la corrupción y la censura cultural", ha advertido la presidenta de ACPV, Anna Oliver, en una llamada a llenar las calles "ante un momento crítico de los recortes de derechos" en el que "parece que la extrema derecha tiene la vara de mando" en el Consell. El padre de Guillem Agulló ha coincidido en lamentar la "intolerancia" del Consell y ha denunciado la eliminación del premio de las Corts que llevaba el nombre de su hijo y la intención de Vox de eliminar el paseo dedicado a él en los Jardines de Viveros de València. "No nos dejan tranquilos: siempre están diciendo cómo era Guillem y que no lo quieren en plazas ni en premios", ha manifestado.

Contra las "leyes de la discordia"

Como presidente de Coordinadora de las Associacions per la Memòria Democràtica, Àngel González ha rechazado la "ley de concordia" propuesta por PP y Vox, que ha tachado de "ley de la discordia". "No podemos olvidar que el franquismo es la misma dictadura que hizo más esfuerzos por borrar la identidad del País Valencià", ha aseverado.

Desde la federación de madres y padres de alumnos Fampa, Esther Pérez ha lamentado la proposición de ley de libertad educativa que supone "un ataque frontal al valenciano y un claro intento de arrinconarlo al máximo" en las aulas. Frente a ello ha avanzado que preparan acciones de movilización en los centros educativos y ha invitado a la sociedad a apoyar un modelo lingüístico "de consenso".

Respecto a la reforma de À Punt propuesta por PP y Vox, la vicepresidenta de la Unió de Periodistes, Violeta Tena, ha mostrado la preocupación del colectivo profesional por el riesgo de volver a "los viejos fantasmas de Canal 9", al pretender asumir el "control político" del nuevo consejo de administración que sustituirá al Consell Rector y crear un nuevo libro de estilo. "Como hicimos en la época más negra de Canal 9, es momento de dar la cara. Queremos unos medios de comunicación públicos, de calidad y en valenciano", ha proclamado.