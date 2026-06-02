Serunion: 40 años ofreciendo el mejor servicio en los comedores escolares de la Comunitat Valenciana

Serunion celebra su 40 aniversario en la Comunitat Valenciana manteniendo intacto su enfoque de servicio basado en la proximidad, la calidad y la atención a las personas. «Hace cuatro décadas, la delegación de Serunion en València inició su actividad con una premisa sencilla y, a la vez, ambiciosa: situar la alimentación en el centro del cuidado de las personas, desde la proximidad y el vínculo con el entorno», señala Antonio Rodrigo, director regional.

Hoy, en un contexto muy distinto, Serunion insiste en que hay algo que no ha cambiado en su forma de trabajar: el propósito original, mantener al cliente en el centro de todo. Una trayectoria marcada por el crecimiento, la incorporación de nuevos servicios y la integración en estructuras empresariales de mayor dimensión, sin que ello haya alterado la conexión con el territorio ni las personas.

Un tejido de empleo y proximidad

La actividad de Serunion en Valencia se sostiene hoy sobre una plantilla de alrededor de 5.200 personas, un volumen que la sitúa como uno de los mayores empleadores en la Comunitat Valenciana. «Durante estos 37 años en la compañía he tenido la oportunidad de crecer junto a los clientes, de conocer sus necesidades de cerca y de acompañarlos en su día a día. Esa relación de confianza, construida con el tiempo, es lo más valioso: en muchos casos seguimos siendo la misma cara de siempre, y eso crea un vínculo que va mucho más allá del servicio», destaca Cleo, jefa de área de Serunion.

Serunion sirve más de 50.000 comidas diarias en la Comunitat Valenciana. / ED

Estructura y productores locales

La compañía insiste en el componente local de su estructura: equipos distribuidos en centros educativos, sanitarios y sociales que están presentes en el día a día de los centros en los que operan. Uno de los ejes del modelo actual es la relación con el entorno. Serunion trabaja con agricultores de más de 130 explotaciones de la Comunitat Valenciana, en un esquema que prioriza el producto fresco de proximidad y la estacionalidad.

En ese marco se inscribe el proyecto de suministro de cítricos, mediante el cual las naranjas y mandarinas recogidas en campos cercanos llegan a los centros en menos de 24 horas. Esta iniciativa se ha ido ampliando progresivamente a nuevos colegios y al servicio de ayuda a domicilio, que atiende a alrededor de 3.000 usuarios.

Asimismo, Serunion mantiene acuerdos con pequeños productores locales como el caso de Els Masets, proveedor de yogur artesanal elaborado en Castellón, Helados Llinares, proveedor de helado artesanal elaborado en València, Pescados Delma, ubicados en el Mercado Central o decenas de panaderías locales como Pastelería Montoro.

Alimentación y vínculo social

El trabajo de Serunion Valencia se extiende a distintos ámbitos de la atención a las personas. Desde comedores escolares hasta servicios en el ámbito sociosanitario, la actividad se articula en torno a la idea de acompañar distintas etapas de la vida a través de la alimentación.

En este ámbito, Serunion impulsa también proyectos de carácter social, entre ellos iniciativas intergeneracionales que conectan a escolares con personas mayores a través de actividades manuales y de intercambio de materiales elaborados en centros educativos.

El trabajo de Serunion Valencia se extiende a distintos ámbitos de la atención a las personas. Desde comedores escolares hasta servicios en el ámbito sociosanitario. / ED

Cuarenta años de continuidad

En un entorno en constante cambio, como los tecnológicos, regulatorios y de hábitos de consumo, la empresa mantiene un rumbo estable, basado en el trabajo en equipo y en la vocación de servicio, con el objetivo de aportar confianza y estabilidad a sus clientes. Aunque todo evoluciona, Serunion reafirma su esencia: seguir siendo la de siempre.