La Copa Generalitat tindrà aquest dissabte nous campions

La 18ª edició de la Copa de Campions Generalitat Valenciana 2023 es resoldrà aquest dissabte al carrer de pilota de Montserrat. Lanzadera Montserrat -que ha classificat a dos equips-, Benidorm i Les Alcusses Moixent seran els protagonistes de les dos partides que decidiran els nous campions Sénior i Juvenil de la competició, que enguany es juga a la modalitat de galotxa.

La categoria Juvenil obrirà el foc a partir de les 15:00 hores amb el duel entre Montserrat i Moixent. Els montserraters eliminaren en quarts de final a Parcent i en semifinals a Sella i es classificaren per a la seua sisena final de la categoria, la tercera consecutiva. Els de la Vall dels Alcalans guanyaren al 2021 -a escala i corda-, 2018 -frontó- i 2014 -galotxa-. Moixent s’estrena en una final de la competició. Els de la Costera obtingueren el bitllet gràcies a les seues victòries davant Marquesat a quarts de final i Orba a semifinals. Després de la final Juvenil arribarà el torn de la categoria Sénior, amb Montserrat i Benidorm. Els de la Ribera Alta, vigents campions de la Supercopa de galotxa i subcampions al 2022 de l’Autonòmic El Corte Inglés i l’Interpobles Edicom, han deixat pel camí a Xilxes en quarts de final i a Quart de les Valls en semifinals. Montserrat ja va jugar la final l’any passat a la modalitat de llargues i al 2019 a raspall; Sella i la Pobla de Vallbona el privaren d’alçar el títol.

Per la seua banda, els de la Marina Baixa participen en la competició com a subcampions de la lliga de palma Trofeu Diputació d’Alacant 2022. Els benidormers superaren en quarts de final a El Puig i en semifinals a Sella. Serà la primera final absoluta per a Benidorm en aquest torneig.

Finals provincials de JECV

Aquest cap de setmana es jugaran les finals provincials de Castelló i Alacant corresponents a la modalitat de galotxa dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Dissabte, el carrer artificial d’Almenara albergarà les finals de totes les categories corresponents a la província de Castelló, amb la participació de les escoles d’Almassora, Almenara, Borriol, Castelló, Onda i Vila-real.

Diumenge, el carrer de pilota Ángel Mira Cremades de Tibi acollirà les finals de la província d’Alacant. Les escoles participants seran Beniarbeig-El Verger, Benissa, Gata de Gorgos, La Nucia, Ondara, Orba i Sella-Relleu.

Les competicions compten amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i el patrocini de Caixa Popular, a més dels ajuntaments d’Almenara i Tibi i els clubs de pilota d’aquestes localitats.