Javier Fano (Banco Mediolanum): La emancipación de los hijos, una nueva meta

Las prioridades financieras de muchas familias están cambiando. Y nosotros, como asesores financieros, vemos esto a diario. Si tradicionalmente la gran preocupación era ahorrar para complementar la jubilación, hoy cada vez más padres asumen que tendrán que ayudar económicamente a sus hijos a emanciparse. No hablamos de una incertidumbre, sino de una certeza para muchos hogares.

Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España , la tasa de emancipación en nuestro país está en mínimos (14,5%) y la edad media se ha elevado hasta los 30,2 años, frente a los 26,3 años de media en la Unión Europea.

Salir del hogar familiar no es sencillo para muchos jóvenes. Nos encontramos ante un espiral alcista en el precio de la vivienda que no parece tener fin desde 2014. Solo en el primer trimestre de 2026 subió un 12,9% en tasa interanual, el mayor ritmo desde 2007, según el INE . Y el alquiler tampoco es una alternativa plausible.

Es natural que los padres intentemos allanar el camino a nuestros hijos, si ello está en nuestras manos. Y puede estarlo si planificamos esa necesidad previsible en vez de esperar al último momento. Así nos evitaremos, ante una inminente compra, tener que buscar liquidez con la venta precipitada de patrimonio o renunciando a otros proyectos vitales.

Al igual que ocurre con el ahorro para la jubilación, lo importante no es cuánto se ahorra, sino cuándo se empieza. La anticipación facilita realizar aportaciones periódicas sin tener que hacer grandes desembolsos. Con tiempo suficiente, podemos poner a trabajar un capital para que el día de mañana quizás no cubra íntegramente la entrada de una vivienda, pero sí pueda contribuir a financiarla.

Muchos padres desconocen que pueden preparar desde hoy la emancipación de sus hijos. Si ahora tienes hijos adolescentes o veinteañeros, es muy probable que en el futuro necesiten ese impulso económico para comprar su primera casa e iniciar su proyecto de vida. Al fin y al cabo, pocos deseos son tan naturales como querer ofrecer a los hijos las mejores oportunidades posibles. Y planificar con antelación puede marcar la diferencia.

Eso es, precisamente, planificación financiera: identificar necesidades futuras y preparar el patrimonio para afrontarlos. Y el papel del asesor financiero consiste en ayudar a anticiparlas y diseñar una estrategia realista para alcanzarlas. A partir de un conocimiento profundo de la situación patrimonial, familiar y personal de cada cliente ordena prioridades, aporta disciplina y adapta el plan conforme evolucionan los objetivos y circunstancias de la vida.

Porque el tiempo es el mejor aliado. Cuanto antes se empiece a ahorrar para una meta, menor será el esfuerzo necesario para alcanzarla. Cuando llegue el momento de ayudar a un hijo, lo importante no será cuánto se ha ahorrado, sino cuándo se empezó a trabajar en ello. Y ese momento puede ser hoy.