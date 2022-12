Educació oferirà 1.597 places en 2023 per a estabilitzar personal interí

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport oferirà 1.597 places per a estabilitzar el personal interí l'any 2023. La Generalitat ha enviat la documentació als sindicats docents per a tractar aquest tema en la taula sectorial i convocar el concurs oposició excepcional que se celebrarà el juny de l'any que ve.

Es tracta de proves no eliminatòries dins del procediment de consolidació del professorat interí per a "contribuir a l'estabilització i consolidació de plantilles de professorat", explica Educació. La previsió és publicar la convocatòria abans que acabe 2022 i iniciar les proves a partir del 26 de juny de 2023. La inscripció en aquest procediment per part de les persones aspirants s'obrirà el febrer o març de 2023 mitjançant una ordre que es publicarà en el DOGV.

Es convocaran 1.501 places per a un total de 46 especialitats del cos de professorat de Secundària; 68 per a 8 especialitats del cos de professorat especialista d'FP; 6 per a l'especialitat de Valencià del cos de professorat d'EOI; 2 per a l'especialitat de Dansa Clàssica del cos de professorat de Música i Arts Escèniques, i 20 per a 4 especialitats del cos de catedràtics i catedràtiques de Música i Arts Escèniques. En tots els casos es reserva un 10 % de les places per a les persones amb diversitat funcional.

Conselleria d'Educació recorda que l'altra via d'accés prevista en aquest procediment extraordinari de consolidació de professorat interí és la del concurs de mèrits que ja ha convocat la Conselleria d'Educació, i en el qual s'ofereixen un total de 7.555 places per a diferents cossos docents. Les persones interessades a participar en aquest concurs de mèrits poden presentar la seua sol·licitud fins al 21 de desembre de 2022.

El calendari que la Conselleria ha aprovat és el que ja va avançar, i marca que el període de sol·licituds estarà obert entre el 21 de novembre i el 21 de desembre. El tràmit ha de fer-se en línia (en www.sede.gva.es i httpps://estabilizacion-edu.gva.es), junt amb el pagament de les places i l'aportació de documentació.

En aquest enllaç podeu consultar el detall de la relació de places de totes les especialitats que s'han convocat.

Segons la convocatòria, "cap aspirant podrà presentar-se a places d'un mateix cos i especialitat corresponents a diferents torns d'ingrés". A més, els que desitgen participar en més d'una especialitat, "hauran de presentar tantes sol·licituds com nombre d'especialitats a les quals s'opte". L'objectiu és que aquest professorat ja siga funcionari per a 2023-24.

Dues vies per a l'estabilització

Cal recordar que per a acabar amb l'excessiva temporalitat entre el professorat, s'han establit dos mecanismes: un exclusivament per mèrits -pel qual s'adjudicaran la majoria de places, perquè el total és de 9.152- per als interins que més temps han estat (abans de 2016), i unes oposicions light per a la resta, i que Educació va avançar que es faran el pròxim estiu, per la qual cosa la convocatòria hauria de publicar-se aquest desembre.

Entre altres coses, en el concurs de mèrits ja en marxa es valorarà l'experiència docent (quasi la meitat de punts, 7 de 15); la formació acadèmica, 3 punts, i haver aprovat una oposició o dues, encara que no s'haja obtingut plaça, 2,5 o 5 punts, respectivament.