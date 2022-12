Antella obliga les finques de nova construcció a reservar aparcaments per a bicicletes

Els blocs de cases de nova construcció a Antella hauran de reservar espais “específics, segurs, protegits i accessibles” per a l'estacionament de bicicletes, que no computaran a l'efecte d'edificabilitat, segons la nova ordenança municipal “Reguladora de l'aparcament en edificis i recintes situats en zones d'ús residencial”, que entrarà en vigor en els pròxims dies, una vegada s'eleve a definitiva l'aprovació provisional, ja que no s'han presentat reclamacions durant la fase d'exposició pública.

El nou articulat estableix l'obligació d'habilitar, en sòl urbà, com a mínim una plaça d'aparcament per a bicicletes per habitatge, mentre que els garatges de nova construcció destinats a vehicles de motor que no estiguen vinculats a edificis d'ús residencial d'habitatge col·lectiu hauran de reservar, per a les bicis, almenys un 10 % de la superfície total de les places.

Accés "còmode i fàcil"

Les zones d'aparcament per a bicicletes en els edificis d'ús residencial permetran un accés “còmode i fàcil” des del carrer i, per a això, aquesta nova ordenança estableix que hauran de situar-se pròximes als principals accessos de l'immoble, al nivell de la via pública o planta baixa de l'edifici i comunicats amb aquests accessos mitjançant itineraris accessibles. No obstant això, en cas que no siga possible, es preveuen alternatives, com situar-les en altres plantes on es puga accedir mitjançant rampes o, fins i tot, ascensor amb una cabina de dimensions, com a mínim, d'1,10 metres d'amplària per 1,40 m de profunditat i, fins i tot, habilitar-les en una altra parcel·la o edifici sempre que es troben a menys de 50 metres de l'entrada de l'edifici.

L'Ajuntament d'Antella va aprovar al setembre, de manera provisional, aquesta nova ordenança que pretén regular la compatibilitat de l'aparcament en edificis i recintes situats en zones residencials amb l'ús residencial d'aquestes i, superada la fase d'exposició pública sense que es formularen al·legacions, l'ordenança ha quedat aprovada de manera definitiva.

La norma és aplicable als edificis privats d'habitatges que es construïsquen, rehabiliten o reformen en zones d'ús residencial i també als garatges. Recorda l'obligació de reservar places d'aparcament per a vehicles que ja recullen les normes subsidiàries que regeixen a Antella –el 50 % del nombre d'habitatges en les finques amb entre quatre i huit pisos i el 75 % en les de més de nou habitatges– i, després d'establir l'obligació d'habilitar aparcaments per a bicicletes, també regula la necessitat de dotar les noves finques d'una infraestructura mínima per a la recàrrega de vehicles elèctrics i, en particular, l'obligació d'instal·lar sistemes de conducció de cables que permeten en el futur el subministrament d'estacions de recàrrega per a totes les places d'aparcament.