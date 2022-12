Galiana: “Busquem un lloc més visual que l’Albereda per als castells de Falles”

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha reconegut que està buscant alternatives a l’Albereda per als castells de Falles, els que tenen lloc les nits del 16, 17 i 18 de març. Ha adduït, per a això, un aparent problema tècnic: “És cert que el riu té un problema: cal salvar una altura important” (en relació al fet que es dispara en l’interior del llit). “Això ens obliga a posar unes elevadores. Estem parlant amb els pirotècnics per a buscar un lloc més visual, on, a més, puguem posar més material pirotècnic”.

En aquest sentit, cal recordar que, el passat 9 d’octubre, la disparada va tindre lloc a l’aparcament de Tarongers, un espai que està totalment allunyat dels llocs de concentració de persones i per al qual cal travessar diverses vies ràpides. Una altra opció és la Marina, on s’han celebrat diverses vegades les disparades d’Amstel. Ací, l’únic dubte és el possible embossament que es poguera generar pel moviment d’anada i tornada, encara que les coses han canviat molt en el trànsit de la ciutat des que, l’any 1986, un castell aquàtic va generar el que és considerat el col·lapse de trànsit més important de la història de la ciutat. Els castells de Falles se celebren a l’Albereda des de l’any 1987, quan van abandonar la plaça de l’Ajuntament. Galiana també ha fet referència a la incorporació de sis mascletades nocturnes, que se celebraran els dies 4 i 11 de març. “Estem buscant ubicacions amb Policia i Bombers”, i ha advertit que “cal trobar els espais, perquè ara tothom vol tindre una mascletada al seu barri i això no sempre és possible”. Ha recordat, a més, que això no retallarà el programa tradicional. “Hem intentat descentralitzar, però que no hi haja cap dubte que les 19 mascletades del migdia continuen a la plaça de l’Ajuntament”.