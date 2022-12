Adjudiquen una obra clau per al transport de mercaderies en el corredor mediterrani

Adif ha llançat les obres de la primera fase del projecte d’ampliació, remodelació i millora de la terminal intermodal València-Font de Sant Lluís, que forma part de la xarxa de nodes intermodals estratègics amb la qual l’organisme de Renfe busca integrar plenament el ferrocarril en la cadena de transport. “L’ampliació, amb una inversió de més de 20 milions d’euros, dotarà la terminal de les infraestructures i els serveis necessaris per a convertir-la en una gran zona logística ferroviària de mercaderies a València, que complementarà la del port, i potenciar, així, el trànsit de mercaderies intermodal”, indiquen fonts de l’organisme dependent del Govern d’Espanya. Aquesta és una obra clau per al transport de mercaderies procedent del port de València, que es connectarà amb el corredor mediterrani.

Ampliació de la terminal i nou feix logístic de quatre vies de 750 metres

Adjudicades a la companyia Coalvi, les obres, en aquesta primera fase de l’ampliació de la terminal, consisteixen en l’ampliació de les infraestructures ferroviàries (superestructura, electrificació i instal·lacions de seguretat i comunicacions) per a posar en servei una terminal intermodal integrada per un nou feix logístic amb quatre vies de 750 metres de longitud útil i ample mixt, destinat a les operacions de càrrega i descàrrega de contenidors, i quatre vies d’estacionament de locomotores. L’actuació inclou, a més, les lloses per a l’apilament de contenidors, camins de rodament per a les grues pòrtic, un edifici de gestió, zona d’espera de camions i estacionament de vehicles lleugers, i instal·lacions associades com ara tancaments, il·luminació, sanejament, drenatge i subministrament elèctric. Així mateix, es realitzarà una nova urbanització de vials i accessos a la terminal per a establir la connexió entre les diferents àrees funcionals a la xarxa viària exterior, a més d’instal·lacions associades a les obres d’urbanització.

Instal·lacions amb dimensió internacional

La terminal intermodal i logística de València-Font de Sant Lluís té una marcada dimensió internacional. Situada en el corredor mediterrani, al costat del port de València, forma part de la xarxa transeuropea de transport i constitueix un node estratègic clau que afavoreix la interconnexió, interoperabilitat i intermodalitat dels serveis de transport, cosa que possibilitarà la circulació de trens en ample estàndard entre València i la frontera francesa. A més, està vinculada al desenvolupament de la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de València i de Mercavalencia. Aquestes actuacions s’emmarquen en el conveni subscrit en 2019 pel Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València, Adif, Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària per al desenvolupament de la terminal, amb l’objectiu de convertir-la en un node estratègic peninsular en la distribució de mercaderies. El conveni regula les aportacions de sòl i financeres necessàries per a la construcció de la terminal.

Finançament europeu

Aquesta actuació compta amb finançament europeu mitjançant el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.