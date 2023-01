Vicente Rodríguez podria tornar al València com a ambaixador

La presidenta del València CF, Layhoon Chan, ha oferit a l’exfutbolista i exsecretari tècnic del club, Vicente Rodríguez, la possibilitat de tornar-hi. En concret, la directiva treballa, en la seua segona etapa, per millorar la imatge del club de portes enfora i guanyar-se la massa social valencianista i li ha proposat a l’exjugador que es convertisca en ambaixador del club, tal com va publicar la Cadena SER. En l’entitat de Mestalla volen fer un “canvi de cara” després de l’etapa d’Anil Murthy al capdavant del club valencianista, tal com es va evidenciar en el moment de la seua dimissió i també en l’última Junta General d’Accionistes, en la qual es va carregar sense objecció contra l’expresident.

Vicente és una figura molt volguda per part del valencianisme, ja que va ser una de les pedres angulars del millor València de la història, el que es va coronar campió de Lliga, Copa de la UEFA i Supercopa d’Europa. El Punyal de Benicalap era un dels millors extrems de tot el planeta i només aquella fatídica lesió al turmell va privar-lo d’una carrera molt més exitosa. Malgrat això, per al poble de Mestalla, és una de les seues grans llegendes, un afecte que li ha demostrat en cada oportunitat que ha tingut. El seu carisma i el vincle emocional que té amb l’afició el converteixen, a ulls del club, en un candidat ideal per a exercir el rol d’ambaixador. El seu domini de l’anglés, gràcies al seu pas pel Brighton britànic, és un plus per al càrrec.

Retorn

Després de penjar les botes, va tornar al club per a treballar en la secretaria tècnica i va arribar a ser responsable de la direcció esportiva fins que va deixar el càrrec en 2019 per desavinences amb Pablo Longoria, contra el qual ha carregat en diferents ocasions des que es va produir el seu adeu al València.

Aquesta vegada, però, en el club han pensat en ell per a un treball molt diferent del que tenia i seria una cara molt més pública. Ara mateix, Vicente està treballant com a comentarista per a DAZN, que té els drets d’emissió de partits de LaLiga. El mateix Vicente, de fet, ja n’ha comentat algun del València CF.