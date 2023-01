Torrent guanya més de 1.000 habitants i es consolida com la cinquena ciutat valenciana

A un pas lent però ascendent, així ha crescut la població a l’Horta aquest últim any. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en data 1 de gener de 2022, la comarca tenia 778.293 habitants, això és 4.551 persones més que l’any anterior. Se supera així lleugerament la frenada provocada per la pandèmia, durant la qual la població de l’Horta a penes va créixer en 2.186 persones més. Aquest últim any s’ha doblat el creixement respecte a l’anterior, una xifra que a priori resulta optimista però que no ho és tant quan s’observa que veníem d’una dinàmica de creixement que girava entorn dels 10.000 habitants anuals. En concret, de 2018 a 2019, la població va augmentar en 10.680 persones. Tirant la vista arrere, l’Horta ha crescut en 25.769 habitants en els últims 5 anys, consolidant-se com una de les comarques més importants de la Comunitat Valenciana, gràcies a la seua gran oferta industrial i empresarial.

En 2021, any de les últimes dades actualitzades que recull aquesta estadística, la pandèmia encara cuejava en moltes de les seues onades, però ho feia amb menys virulència gràcies a la vacunació, i això es nota en les xifres de mortalitat. També el retorn de molts que es van quedar sense treball i van buscar fora de la comarca altres alternatives ha permés aquest ascens en el creixement demogràfic. Però, com en tot, dins dels 43 pobles, sempre hi ha una cara i una creu. La cara, el poble que més ha crescut a la comarca, Torrent, amb 1.117 habitants més, la qual cosa li permet superar els 85.000, en concret 85.142, i continuar sent la cinquena ciutat més poblada de la Comunitat Valenciana, encara que seguida molt de prop per Torrevieja, que en té 83.547 i vol usurpar-li el lloc en el top 5 autonòmic. En l’altra cara de la moneda es troba Llocnou de la Corona, el municipi més xicotet d’Espanya després de l’últim ajust cartogràfic, que continuarà sent, encara més si cap, el menys poblat de la comarca amb 109 habitants, 15 menys que l’any anterior, en xifres similars a les de 2008, fa 15 anys, quan el cens era de 105 habitants. Però no només Llocnou ha perdut població, cosa que pot comprendre’s en un poble tan xicotet amb menys serveis i ciutadans amb una edat avançada. En aquest últim cens destaca la pèrdua de població de ciutats importants com Mislata, la tercera ciutat més poblada de l’Horta i amb més densitat, que, en data 1 de gener de 2022, tenia 44.282 habitants, 138 menys que just un any anterior. Encara que el cas més preocupant el protagonitza Alaquàs, que suma dos anys seguits perdent població. Si l’any passat va tindre 62 empadronaments menys, enguany en suma 112, és a dir, ha perdut 74 veïns en els últims dos anys i se situa en 29.537 habitants, més lluny de la barrera dels 30.000 que va aconseguir superar per última vegada en 2013, quan en va registrar 30.273. Sí que es manté per damunt dels 31.000 Manises, encara que el seu cens també ha disminuït en 117 empadronats. A aquestes tres grans ciutats i Llocnou s’uneixen també en aquesta estadística negra de pèrdua demogràfica Albalat, Beniparrell, Foios, Picanya i Meliana, que, igual que Alaquàs, suma dos anys seguits en decreixement i se situa en 10.881 habitants, 45 menys que l’any passat i 89 menys que fa dos anys. Paterna, la segona ciutat més important de l’Horta s’acosta als 72.000, després d’augmentar en 120 ciutadans i col·locar-se en 71.880, la seua millor xifra.