Un accidentat 10K de València

El 10K València Ibercaja va arrancar amb una primera eixida accidentada, amb una caiguda massiva que va afectar diversos dels favorits en una carrera que reunia un any més un gran planter d’elit de fins a 150 corredors. Per fortuna, no s’hi van lamentar ferits de gravetat i l’organització es va disculpar hores després amb un comunicat en el qual va anunciar que estudiarà millores per a pròximes edicions. La gentada va deixar moltes macadures i un atleta brasiler d’elit va haver de ser atés per una luxació de muscle.

La prova tenia posats tots els focus en la carrera femenina, i aquesta no va defraudar, ja que l’etíop Yalemzerf Yehualaw es va quedar a només cinc segons d’igualar i a un més de batre el seu propi rècord del món, en una carrera celebrada en unes excel·lents condicions, de no ser potser pel vent que va influir a no haver pogut millorar la seua plusmarca que va assolir a Castelló (29:14). 62 Yehualaw, que un any arrere es va quedar sense poder viatjar a València a causa d’un positiu per covid (sí que ho va fer setmanes després a la capital castellonenca), no va poder llevar-se l’espina malgrat tindre al seu marit i llebre marcant-li el ritme en el 10K més ràpid del món, que va comptar una vegada més amb grans marques amb fins a 50 atletes per davall de 29 minuts, i 89 corrent en menys de 30 minuts. Això sí, Yehualaw va batre el rècord femení del 10K València, que tenia des de 2020 el seu compatriota Sheila Chepkirui, amb 29:46, amb la segona millor marca femenina de la història en la distància, que va deixar finalment en 29:19. En categoria masculina, Weldon Kipkirui Langat es va emportar la victòria per davall de 27 minuts, 26:55, a mig minut de l’estratosfèric rècord del món assolit per Rhonex Kipruto en 2020, amb 26:24, i igualant la seua millor marca personal. Van completar el podi masculí els també kenyans Charles Kipkkurui Langat, debutant amb 26:57, i Daniel Tumaka Kosen, amb 27:01, que va arrapar 18 segons al seu millor registre. La categoria femenina no va estar tan renyida, i Yehualaw es va destacar des de l’inici. Jesca Chelangat va acabar segona, amb un crono de 30:01, i tercera, Esther Birundu Borura, amb 30:15, que van tancar amb marques personals el ple femení kenyà en els dos podis.