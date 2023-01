Nadal haurà d'estar de baixa huit setmanes

Rafael Nadal no podrà tornar al circuit en un període de sis a huit setmanes per la lesió del maluc que va patir en el seu partit de segona ronda de l'Open d'Austràlia contra l'estatunidenc Makenzie McDonald. L'actual número 2 mundial ha passat aquest dijous una ressonància mèdica en un hospital de Melbourne on se li ha apreciat una lesió de grau 2 en el psoes ilíac de la seua cama esquerra.

El tenista balear haurà d'estar els pròxims dies en repòs esportiu i fer tractaments de fisioteràpia antiinflamatòria, segons el doctor Ángel Ruiz Cotorro, el seu metge, que el va acompanyar durant les proves i en tot el torneig australià. Nadal va patir una lesió semblant en els quarts de final de l'Open d'Austràlia de 2018, contra el croat Marin Cilic, uns problemes que un mes després se li van reproduir abans de debutar en el torneig d'Acapulco. Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas. pic.twitter.com/xwcKSyTzhp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 19 de enero de 2023 La lesió impedirà a Nadal jugar els tornejos de Doha (20 de febrer), Dubai (27 de febrer) i, si es compleixen les huit setmanes de recuperació, també l'exhibició en Las Vegas que tenia prevista amb Carlos Alcaraz i possiblement el Masters 1.000 d'Indian Wells, on l'any passat va ser finalista i on va arribar amb 20 victòries consecutives. Nadal caurà així fora del top 10 en el qual té un rècord de 905 setmanes fins dilluns passat. L'equip de Nadal valorarà pròximament el nou calendari del tenista, el gran objectiu del qual és Roland Garros. Nadal podria no jugar tampoc en el Masters 1.000 de Miami i centrar la seua tornada en la gira europea de terra, tornant al circuit a Montecarlo (9 d'abril) i seguidament Barcelona, Masters 1.000 de Madrid i Masters 1.000 de Roma, com a preparació per a Roland Garros.