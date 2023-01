Novetats per a les flors de l'Ofrena en les Falles 2023

L'Ofrena de les Falles 2023 tindrà una característica cridanera en la confecció del mantell floral: una part important d'aquest recupera el ram multicolor, que va servir per a salvar el festeig en les Falles de setembre de 2021, quan no es podia fer a la manera tradicional, amb clavells d'uns pocs i determinats colors, i que va agradar tant que també es va utilitzar l'any passat, quan diverses comissions el van portar i, finalment, va servir per a donar forma a un fènix, que es va convertir en el símbol del mantell.

Els rams multicolors seran, a més, un element essencial en el disseny que adorna la imatge de fusta de la Mare de Déu per dos motius: perquè una altra vegada són bastants les comissions que l'han d'entregar, un total de 25, i perquè es durà a terme l'elaboració del tapís tridimensional, amb falles que desfilen a última hora el dia 17. En concret, ho faran nou comissions de Campanar, tot el sector de la Roqueta-Arrancapins i la falla Azcárraga, la de la fallera major infantil de València.

Les falles de Laura i Paula "s'intercanvien"

Curiosament, el desplaçament de les comissions de les representants de la festa ha propiciat l'intercanvi: a l'Antiga de Campanar li hauria tocat també un ram multicolor, però pel fet de ser desplaçada a última hora del 18, portarà clavells rojos, mentre que Azcárraga, el sector de la qual desfila el 18, hauria hagut de portar clavells blancs si no haguera sigut triada la seua fallera major.

El ram multicolor va formar part del tapís de setembre en el que va ser un autèntic desafiament: cada comissió hi va portar el que va poder i, no obstant això, es va acabar per teixir un disseny com a mínim inusual, però que va cridar l'atenció i va agradar precisament per aquesta varietat. En anys anteriors, el ram multicolor s'havia usat de manera molt esporàdica. Tan sols en 2008 va tindre una presència més rellevant que com a xicotet detall.

S'intueix, a més, que tota la part superior de la imatge serà molt variada, ja que, a més dels rams multicolors, hi ha molt de repartiment de tonalitats entre els rams d'únic color: blancs, rojos, roses i grocs entre els que venen de Sant Vicent, mentre que les falleres que entren pel carrer de la Pau hauran de portar flors blanques per al fons. Totes excepte només tres comissions en l'últim tram (Benimodo, Evaristo Bas i Ciutat de Còrdova), que portaran el color groc.

Mantells amb missatge

La composició del mantell està acompanyada d'un missatge. Tant una cosa com l'altra roman en secret. Encara que, per raons òbvies, és imaginable que l'al·legoria d'enguany serà la del centenari de la Coronació, de la mateixa manera que anys arrere va ser pel centenari de Sant Vicent.

El 18, quan s'ha de teixir la base de la imatge, les comissions alternaran per Sant Vicent, rams blancs i rojos, i per la Pau seran pràcticament tots blancs (excepte Russafa B, l'últim sector, que en durà de rojos).

Les flors han de ser, a petició dels vestidors, del format bouquet, amb una mesura entre 35 i 40 centímetres i amb el verd just per davall de les flors i, per descomptat, sense agulles de ferro que el subjecten per a evitar ferides i que l'embolcall siga en paper i no de plàstic, per a evitar que s'esmunyen.