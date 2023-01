El temps d’espera per a operar-se a Gandia continua entre els més baixos de la C. Valenciana

L’Hospital Francesc de Borja de Gandia continua entre els centres de la Comunitat Valenciana amb les llistes d’espera per a operar-se més baixes. En concret, ha tancat l’any 2022 amb una mitjana de 49 dies de demora, és a dir, que passa aproximadament un mes i mig fins que una persona rep la telefonada per a intervindre’s. Es tracta, és cert, d’una xifra lleugerament superior a la que es registrava un mes abans, al novembre, quan n’eren 41, una xifra que probablement feia anys que no era tan baixa.

Aquest increment de huit dies ha provocat, al seu torn, que el centre sanitari de referència de la comarca de la Safor deixe de ser el que registra una menor llista d’espera de tota la Comunitat Valenciana, situació en la qual es trobava el mes d’octubre passat, en part perquè s’ha produït una baixada generalitzada en tots els departaments de salut. Els hospitals on ara els pacients esperen menys temps per a sotmetre’s a una intervenció són el d’Elx-Crevillent, amb 44, i el de Manises, amb 45, registres que s’acosten als de la capital de la Safor.

Així i tot, els dies d’espera per a operar-se a l’hospital de Gandia a finals del 2022 es van reduir en quatre jornades respecte al nivell en què es tancava l’exercici anterior, el 2021, i són 25 dies menys dels que es registraven en 2020, encara que és cert que aquell va ser l’any de la pandèmia, un any en què als hospitals es van cancel·lar totes les intervencions quirúrgiques que no foren urgents per a atendre les necessitats que va generar la covid-19.

L’any passat, el mes amb major demora va ser agost, en el qual es va registrar una mitjana de 65 dies. La resta de mesos va oscil·lar entre els 56 d’abril i els 41 del passat mes de novembre.

Més pacients en espera

El que sí que ha experimentat un increment important és el nombre de persones que es troben en llista d’espera per a ser cridades a operar-se. En concret, al tancament de l’exercici passat, n’hi havia 1.438, la xifra més alta de l’any. D’aquests, un 76 % (1.094) fa menys de tres mesos que es troben en aquesta situació; el 17,7 % (255 persones), entre tres i sis mesos; mentre que per damunt del mig any hi ha un 6,1 % del total de pacients (89).

Per especialitats, la de cirurgia general és la que menys temps de demora presenta, amb 32 dies. Un total de 73 pacients es troben ara mateix en llista d’espera, de les quals la majoria hi són des de fa menys de tres mesos. La segona amb menys dies és la cirurgia general, amb 35, i és, al seu torn, l’especialitat en la qual més persones esperen a ser cridades, amb un total de 167.

Al contrari, el servei d’urologia és, amb 68 dies, el que més temps requereix, de mitjana, per a dur a terme una cirurgia. Aquesta especialitat tenia, el mes de desembre passat, 124 pacients que esperaven la telefonada per part del centre sanitari per a acudir a operar-se.