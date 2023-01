L'onada de fred no dona treva el cap de setmana

L'onada de fred polar que afecta aquests dies la Comunitat Valenciana no dona treva, de manera que les mínimes seguiran en registres per davall dels zero graus en diferents punts de l'interior.

No sols això, sinó que les baixes temperatures seran més intenses durant la jornada de hui i de demà tant en la costa com terra endins. Segons les previsions d'Aemet, les mínimes baixaran fins als 3 graus a la ciutat de València des de hui i fins dissabte, després d'arribar als 5 graus ahir dimecres.

Les màximes també registraran un descens. Després que el mercuri arribara fins als 16 graus d'ahir en algun moment del dia, hui registrarà 15 graus i demà no pujarà dels 12.

El fred polar continuarà a la Comunitat Valenciana almenys fins a mitjan setmana que ve, amb temperatures mínimes de prop dels 3 graus centígrads en localitats costaneres i amb 5 graus per davall de zero en municipis de l'interior com Bocairent, on dilluns i dimarts es va arribar als 12 per davall de zero i va repetir com el terme més fred de tot el territori valencià durant dos dies consecutius. Això sí, no s'hi esperen precipitacions. La previsió d'Aemet és de cels rasos en la majoria de la geografia valenciana.

La neu va limitar la seua aparició a les muntanyes i a algunes localitats de comarques com l'Alcoià, el Comtat o la Tinença de Benifassà

La jornada d'ahir dimecres va començar amb nevades febles en diferents punts de l'interior, especialment a les províncies d'Alacant i Castelló.

Les precipitacions van ser molt poc quantioses i la neu va limitar la seua aparició a les muntanyes i a algunes localitats de comarques com l'Alcoià, el Comtat o la Tinença de Benifassà, zones on el fred està sent especialment intens des que el diumenge arribara aquesta onada de fred a tota Espanya.

En localitats situades a major altitud, com pot ser el cas de Banyeres i Fageca, a Alacant, la neu va caure amb una mica més d'intensitat, però sense generar problemes per a la ciutadania o per a circular per les carreteres, més enllà de l'obligada precaució davant aquestes circumstàncies.

A l'interior de Castelló, les mínimes d'ahir van augmentar lleugerament respecte a la jornada anterior. La mínima més baixa registrada per l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) va ser de -5,1 °C registrats a Coratxà i els -4,5 a El Toro. No obstant això, malgrat la pujada de temperatures, hi va haver localitats que no van pujar dels -1,9 °C, com la Pobla de Benifassà.

A Ademús, a l'interior de la província de València, els termòmetres van tornar a mostrar -4 de mínima, un registre que serà més baix els pròxims dies, perquè baixarà dels -5 graus.