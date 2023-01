La baixada de troncs i l'olla inicien aquest cap de setmana els actes de Sant Blai a Benaguasil

Benaguasil es disposa a viure en els pròxims dies les festes dedicades al patró, sant Blai, sant protector de les malalties de gola i pel qual hi ha molta devoció al municipi i a la comarca, sent moltes les persones de les localitats veïnes les que s'acosten fins a Benaguasil per a complir amb la tradició de passar els seus mocadors per la imatge per a garantir una gola sana tot l'any.

Els actes lúdics i religiosos començaran el matí del diumenge, dia 29 de gener, amb la baixada de troncs, arrossegats per cavalls, des de la plaça del Cementeri fins a la plaça Major, lloc on es muntarà la foguera en honor al patró, i l'olla de Sant Blai. Els actes continuaran el dijous dia 2, amb la celebració de la missa de la Candelera a les 19.30 h. Posteriorment, es procedirà a l'encesa de la foguera i es faran balls regionals a la plaça Major, mentre els clavaris reparteixen cacaus i mistela a les persones assistents. El divendres 3 de febrer, Sant Blai Serà el divendres 3 de febrer, dia de Sant Blai, quan la disparada de 21 salves anuncie la festivitat del patró. A les 19 hores tindrà lloc la solemne eucaristia i posteriorment la imatge del sant, acompanyada pels veïns de la localitat, clavaris, confraries i autoritats locals, recorrerà l'itinerari de costum. Quan arribe la processó a l'església es procedirà al repartiment de les “blaietes” beneïdes en besar la relíquia del sant i al sorteig d'una imatge del sant. Els actes finalitzaran el dissabte 4 de febrer amb unflables per a tots els xiquets a la plaça, xocolate i discomòbil a càrrec del DJ Jose Romero.