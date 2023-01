Els veïns exigeixen la finalització immediata del pavelló de Nou Moles

La Federació d’Associacions Veïnals (FAV) de València ha reclamat la posada en funcionament del nou poliesportiu de Nou Moles. Tal com ha recordat la presidenta de la federació veïnal, María José Broseta, es tracta d'un projecte iniciat fa més de deu anys, que ha generat molts perjudicis als veïns i veïnes del barri i que, hui dia, continua acumulant retards després que s'anunciara que finalitzaria el mes de setembre passat.

Tant des de l'Associació Veïnal de Nou Moles com des de la mateixa federació, es fa seguiment de la finalització d'aquest projecte que ja acumula més d'una dècada de retard. «Al juny ja ens van dir que quedava poc per a acabar; només algunes mampares i perfilar acabats… Però la realitat és que han passat més de sis mesos i ens diuen que la instal·lació encara no està llesta per a ser entregada per a la seua posada en marxa», ha assenyalat María José Broseta.

A l'espera del lliurament

Segons fonts de l'Ajuntament de València, en aquests moments s'està pendent del lliurament de la instal·lació al consistori per part de la Conselleria d'Esports, que és l'administració encarregada de l'execució d'aquesta obra que va començar en 2011. Per aquest motiu, des de la federació veïnal s'ha demanat una reunió amb la conselleria esmentada per a sol·licitar informació sobre aquest tema, així com per a tractar altres assumptes d'interés per als veïns i les veïnes de València. Cal recordar que el poliesportiu de Nou Moles ha acumulat diverses aturades i canvis en el projecte. Aquesta infraestructura, que se situa en la confluència dels carrers de Burgos, Lluís Lamarca i Castell de Benissanó, s'alça sobre la parcel·la de l'antic pavelló Marcol, construït en 1964 i derrocat en 2008 a causa del seu deteriorat estat.