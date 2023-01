Ribó: “Hi ha acord en les fitxes urbanístiques i el conveni està en fase d’estudi”

L’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, ha fet una valoració a l’eixida de la reunió amb el València CF per a avançar en l’assumpte del nou estadi. El màxim representant del consistori ha anunciat un acord amb les fitxes urbanístiques, però ha exposat que el conveni està en fase d’estudi perquè el club els ha entregat la seua resposta en la reunió.

Hi havia dos temes molt importants. D’una banda, el tema de les fitxes urbanístiques, i, d’altra banda, el desenvolupament del conveni. Hem estat parlant de tots dos. Hem arribat a un acord en el tema de les fitxes urbanístiques, és un pas molt important. Amb les fitxes urbanístiques es posaven una sèrie de condicions per a condicionar el desenvolupament del terciari i condicionar el desenvolupament del PAI de Mestalla al fet que estiguera acabat el poliesportiu de Benicalap i el nou estadi. Hi havia algun problema en l’acceptació d’això, hui s’ha acceptat i podem dir que s’ha fet un pas important i que ens permet a l’Ajuntament posar en marxa tot el tema de les llicències urbanístiques”, ha assenyalat sobre aquestes fitxes urbanístiques aparentment satisfet per haver arribat a un enteniment.

Sobre el conveni, d’altra banda, el consistori ha rebut, en la mateixa reunió, la resposta a l’esborrany en què treballava el club des de feia setmanes, amb la qual cosa no s’ha volgut “mullar”, per no conéixer al detall el contingut del document: “En aquest moment no estem en condicions de dir si està bé, si està malament o si fa falta afegir-hi modificacions. Hem estat parlant d’una sèrie de temes, per exemple el cost total del poliesportiu, també les possibilitats d’ús del futur estadi, i algun altre aspecte significatiu. Hem rebut el seu esborrany i l’estudiarem”, ha exposat.

Sobre la mobilitat, finalment, Ribó ha explicat que han quedat per a “concretar-ho” i decidir quina part li correspon al club i quina part a l’Ajuntament, però ha recalcat que no han parlat massa de temes com l’aforament, sinó més prompte temes com els costos del poliesportiu i els usos de l’estadi. Ací, Sandra Gómez ha assenyalat que a Espanya “l’IVA es paga” i que ha sigut un dels assumptes tractats, en relació amb el poliesportiu.