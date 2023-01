"No creia en les oposicions, però tard o d'hora et donen treball"

Més de 25.000 opositors es van presentar ahir a l'examen per a cobrir una de les 471 places de zelador que ofereix la Generalitat Valenciana en l'última macroprova per a accedir a una ocupació fixa en la sanitat pública. La majoria dels aspirants fregava la cinquantena i buscava l'estabilitat laboral amb un treball que només requereix educació bàsica i que ofereix salaris d'entre 1.000 i 1.200 euros al mes. CCOO defensa que en el futur els aspirants haurien de comptar, almenys, amb un títol de la branca sanitària d'FP perquè en moltes ocasions en el treball de zelador és convenient tindre coneixements de teràpies i tècniques administratives.

La Generalitat Valenciana va habilitar 18 punts d'examen diferents. A València, els opositors es van concentrar als campus de Tarongers, Blasco Ibáñez i Burjassot i a l'edifici d'administració de l'Hospital La Fe, ja que a la província es van presentar 14.143 persones. La prova va arrancar a les 10 hores, però els aspirants van arribar a l'accés dels aularis amb fins a una hora i mitja d'antelació i a les 9.30 la majoria ja havia entrat a la zona d'examen.

Els opositors van destacar que de mitjana havien dedicat entre 10 i 15 hores a la setmana a preparar la prova i van subratllar la dificultat de compaginar la jornada laboral amb l'estudi d'una oposició. Alguns d'ells ja estan contractats com a zeladors interins.

L'aspirant a una plaça Enrique Martínez (53 anys) va indicar que actualment treballa com a interí d'ajudant de menjador al Complex Educatiu de Cheste i que es presentava a l'examen per a tindre una alternativa laboral. Martínez hi va afegir que en els últims tres o quatre anys s'ha presentat a 10 o 12 oposicions de tota mena i gràcies a això ha aconseguit ocupacions. «Jo no creia en les oposicions, però tard o d'hora et criden per a donar-te treball. Vaig entrar de zelador després d'una oposició i ni tan sols havia aprovat l'examen», va confessar. «Amb aquest tipus d'oposicions, accedeixes a la borsa i et poden cridar», va insistir.

La clau d'aquesta situació és l'alta taxa d'interinitat. María Ángeles Gómez, coordinadora de negociació col·lectiva de CCOO-PV, va precisar que entre els zeladors la taxa d'interinitat està entre el 40 i el 50 %. «És cridaner que en aquesta convocatòria s'ha presentat molta gent de mitjana edat i pocs joves. Això revela que en el segment que ronda els cinquanta anys hi ha necessitat d'aconseguir treball estable», va assegurar.

A l'oposició també es van presentar persones que fa més de dues dècades que treballen per a la sanitat pública valenciana sense una plaça en propietat. És el cas de Lola Costa, que encadena com a interina treballs de zeladora des de 2001. «En aquest temps m'he presentat a quatre o cinc oposicions. Ara m'hi he preparat millor», va afirmar Costa, que està destinada al centre sanitari del Grau de Gandia.

Els aspirants van coincidir en la necessitat que la Conselleria de Sanitat convoque aquest tipus d'oposicions tots els anys per a evitar situacions com la d'ahir, en la qual per cada plaça oferida s'hi presentaven 54 persones.

Les oposicions de zeladors són l'última macroprova d'accés a la sanitat pública valenciana després de les de metges i infermers, i es van convocar per a cobrir les places acumulades en l'oferta 2017-2018-2019.