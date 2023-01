Les temperatures gèlides posen en alerta el camp pels cítrics i les hortalisses

Les organitzacions agràries majoritàries de la Comunitat Valenciana, Unió Llauradora i AVA-Asaja, asseguren que les temperatures gèlides registrades en algunes comarques de l’autonomia “posen en alerta” sobretot productors de cultius de temporada, com és el cas dels cítrics de segona part de la campanya, així com els d’hortalisses.

Amb tot, sense quantificar encara les pèrdues econòmiques, Unió i AVA-Asaja aclareixen que els danys, almenys de moment, són molt puntuals i afecten sobretot les carxofes per l’anomenada gelada negra, una combinació de fred intens sense humitat que arrasa gran part de la producció d’hivern.

Segons fonts de l’entitat liderada per Carles Peris, “en principi, no hi ha massa danys al camp valencià excepte algunes hortalisses d’hivern com les carxofes, però no ha sigut en totes les zones”.

L’estat molt avançat de la primera floració sí que pot posar en perill aquestes hortalisses si les temperatures baixen per davall de zero graus, si bé els municipis on s’estan registrant temperatures gèlides són de l’interior, on no es cultiven aquestes hortalisses.

En termes semblants, AVA-Asaja afirma que “hi ha preocupació perquè poden registrar-se danys puntuals en cítrics i hortalisses d’hivern”. Els agricultors miren al cel i, segons les previsions d’Aemet per a aquesta setmana, les temperatures aniran ascendint, sobretot les diürnes, mentre que a la nit, amb cel buidat i vent en calma, continuarà fent fred.

Bledes, escarola i espinacs

Les temperatures per davall de zero que diverses comarques registraven estan últimes jornades sí que han assestat el primer colp dur als cultius d’hivern, amb especial incidència en les hortalisses i llimes d’aquest territori mediterrani. Les gelades han deixat danys més significatius en l’horta de Múrcia, on produccions com les bledes, l’escarola o els espinacs s’han vist afectades.