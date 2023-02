Ausiàs March perdrà dos carrils centrals i les vies de servei per a guanyar zona verda als costats

La renaturalització de l’avinguda Ausiàs March, l’entrada sud a València per la pista de Silla, avança cap a la reforma i renaturalització d’aquesta via, igual que ho fan altres grans artèries de trànsit com l’avinguda del Port i el cèntric eix Xàtiva-Guillem de Castro. La Junta de Govern aprovarà aquest divendres la modificació del Pla general d’ordenació urbana que permetrà remodelar Ausiàs March i desplaçar la zona verda central prevista en el projecte inicial a banda i banda de l’avinguda, la qual cosa suposa eliminar les vies de servei i reduir un carril de trànsit per sentit. Així ho ha anunciat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

La nova avinguda, que acaba en l’encreuament de Giorgeta i Pérez Galdós, un dels punts negres de trànsit de la ciutat, tindrà menys carrils i més arbratge. En total, passarà de dotze carrils (incloses les vies de servei) a sis. La zona verda de 25 metres d’amplària prevista inicialment en el projecte de l’avinguda es trasllada als costats per a protegir els habitatges del soroll i la contaminació i generar, a més, espais per a dotacions i zones d’esplai més accessibles per als veïns. La renaturalització de l’avinguda, que actualment té huit carrils centrals i constitueix una barrera entre els barris de l’entorn, permetrà millorar les connexions de Malilla, En Corts, la Fonteta i Na Rovella, que guanyaran, a més, zones verdes. Encara que caldrà esperar al nou disseny de l’avinguda, la previsió és que dins de la millora de les connexions per als vianants i la pacificació de l’avinguda, s’eliminen les dues passarel·les que hi ha. “Volem que desapareguen, perquè seran innecessàries” després de la intervenció, ha destacat Sandra Gómez, que ha xifrat en mig milió d’euros el cost de la intervenció.