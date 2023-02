Mas evidencia les discrepàncies sobre prostitució en el Botànic

La primera frase ja ha deixat el titular. “No hi ha una posició única, és evident”, ha respost la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, en la roda de premsa posterior al ple setmanal, a preguntes sobre les mesures per a legislar la prostitució presentades pels seus socis del PSPV a les Corts i que, el mes de maig passat, ja van tensar el tripartit que conforma l’executiu autonòmic. No obstant això, ha recordat que és “un debat que s’ha traslladat a les Corts i que s’haurà de decidir al parlament”.

“No és un tema que hàgem debatut ni tan sols dins del Consell, no està en l’acord del Botànic, no forma part dels seminaris, no hi ha hagut un debat entre els diferents departaments”, ha continuat Mas, que ha marcat distàncies amb la proposta dels socialistes, al mateix temps que ha insistit en el rebuig que ja va exhibir la seua predecessora en el càrrec, Mónica Oltra, davant d’una “estratègia punitiva”.

Compromís, i amb això també la consellera de Polítiques Inclusives i Igualtat, mira amb recel la doble proposició de modificació legal registrada pels socialistes al parlament autonòmic i que es basaria a canviar la llei d’espectacles i la de carreteres per a sancionar aquelles persones que reclamen serveis sexuals. Aquesta doble proposta, ha recordat, “es basa en l’avantprojecte de Justícia que ja va rebre al·legacions de les conselleries”, entre les quals hi havia la seua, quan Oltra n’era la responsable.

Així, en opinió de Mas, “una llei seca per a la prostitució només servirà per a amagar un problema que té uns components socials molt complexos i que hauran de tractar-se més enllà d’una estratègia punitiva”. “Procurar que la norma, en una certa manera, no perjudique la part més vulnerable”, ha remarcat, al mateix temps que ha demanat fer una defensa de les polítiques que s’estan duent a terme en el Govern autonòmic.

En aquest sentit, ha valorat que Labora ha format i ha incorporat 99 dones víctimes del tràfic i de la violència masclista al mercat laboral i ha recordat que, per mitjà del Programa Alba, s’ha atés més de 2.000 dones en aquesta situació de prostitució. “Parlem de polítiques que van a l’arrel d’aquest problema, mesures reals i efectives”, ha sentenciat.