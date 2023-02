Alerta taronja a la Comunitat Valenciana per fred, vent i neu

Des de fa dies, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) adverteix d’un fenomen meteorològic a la Comunitat Valenciana: el descens de temperatures i la previsió de nevades en alguns punts, fonamentalment en l’interior de les províncies de València i Castelló, però també en algunes comarques d’Alacant.

Esta semana va a ser fría y desapacible, plenamente invernal, con nubosidad, precipitaciones, de nieve en el interior de Castellón e interior norte de Valencia por encima de 700-900 metros, temporal marítimo con olas de 4 m y viento fuerte de levante y gregal. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 6 de febrero de 2023

A més, hi ha possibilitats que es formen plaques de gel, així com que es produïsquen nevades, principalment a partir dels 800 metres d’altura. La previsió és que des d’aquest dilluns hi haja un descens en les temperatures, que molt probablement es mantindrà durant tota la setmana.

Aquest avís ha fet que, des de fa diversos dies, els consorcis de València, Alacant i Castelló es coordinen amb els bombers de la Generalitat i amb les diverses institucions que tenen competències en les carreteres de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, estan preparats per a l’aplicació dels protocols per a l’eliminació ràpida de plaques de gel i neu en el cas que siga necessari.