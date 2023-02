Els arquitectes avalen la residència d’estudiants de l’illa interior del carrer Guatla

El Col·legi Territorial d’Arquitectes (CTAV) va acollir ahir al matí un debat sobre la controvertida urbanització de l’illa de l’antiga fàbrica Pilar Casanova, al carrer Guatla, en el qual van participar els arquitectes que han dissenyat el projecte de la residència d’estudiants i hotel, així com reconeguts professionals i membres de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles com Francisco Taberner i Alberto Peñín, a més de Salvador Lara, professor de composició arquitectònica de la Universitat Politècnica.

Alberto Peñín, autor, entre altres, de la recent rehabilitació del convent de Sant Vicent de la Roqueta, va subratllar en la seua intervenció la necessitat d’obrir un debat sobre el futur d’aquesta illa, on es projecta un hotel i una residència d’estudiants amb 500 habitacions, a la qual cosa s’oposen els veïns de l’entorn. L’arquitecte i acadèmic de Belles Arts va destacar que “els drets urbanístics són reals i no es poden menysvalorar per una pretesa protecció patrimonial” de les naus industrials. Peñín va assegurar que l’edificabilitat al pati interior del carrer Guatla és fruit d’“un disseny barroer” i “és lògic que els que viuen allí es mobilitzen pel que els afecte”. Es donen en l’illa, va destacar Peñín, “quotes d’edificabilitat altes que exigeixen proporcionalitat d’elements comuns”.

El professor de la UPV, Salvador Lara, va destacar que el pati interior edificable de Guatla és una anomalia, perquè el tractament per a la majoria d’illes interiors que assigna el Pla general de 1988 (PGOU) és el de dotació verda o, com a màxim, una edificabilitat baixa (una altura), excepte casos singulars com el del passatge de Russafa, al costat de la plaça de bous, on s’ha instal·lat una coneguda cadena irlandesa de roba. Lara va cridar l’atenció sobre les postures irreconciliables que hi ha entre la racionalitat urbanística, que reconeix en el Pla general d’ordenació urbana els drets d’edificació del pati interior, i el sentiment veïnal totalment contrari al fet que s’urbanitze l’interior del pati d’illa i es derroquen les naus malgrat no haver-hi informes que avalen la protecció. Els veïns, que havien sigut convidats al debat, van declinar l’assistència, igual que els grups polítics municipals, amb l’excepció de Ciutadans.

Francisco Taberner, durant diversos anys president del CTAV, expert en restauració del patrimoni històric i autor, entre altres, del Pla director de la Llotja de València, va incidir en la falta d’actualització dels catàlegs de protecció. “Si els tinguérem en condicions, no passarien aquestes coses”, va destacar en al·lusió a la pretensió de l’Ajuntament de València de paralitzar el projecte de l’hotel de Saïdia per la via de la protecció patrimonial, que finalment ha fracassat, ja que tres òrgans consultius (l’Acadèmia de Sant Carles, el Consell de Cultura i la Facultat de Geografia i Història) han informat en contra de protegir la fàbrica de Guatla. Taberner i Peñín es van reiterar ahir en l’absència de valor patrimonial de les naus de Guatla. L’Ajuntament, com ha informat aquest diari, ha impulsat un canvi de planejament, mitjançant la creació d’una nova unitat d’execució, per a traslladar gran part de l’edificabilitat prevista pel pla general a l’illa de Guatla a altres punts del barri. L’empresa promotora de la residència d’estudiants (Merkle) va defensar ahir el projecte (inviable segons la nova unitat d’execució anunciada per la Regidoria de Desenvolupament Urbà), que reblirà mitgeres i generarà una nova dotació al barri amb places obertes noves.

L’arquitecte José María Lozano, que també va intervindre en el debat, i que és l’autor d’un altre informe, encarregat per la propietat de la fàbrica (Inversiones Gran Valencia), que analitza el valor patrimonial de les naus i en descarta la protecció, va assegurar que la solució per a l’illa de Guatla “no serà ràpida ni fàcil”. Els trasllats d’edificabilitat, va advertir Taberner, “no sempre ixen bé” i un exemple recent d’això està en l’anul·lació del trasllat d’edificabilitat de la Tabacalera a l’entorn de la Penya-roja. El projecte de la residència d’estudiants, en tot cas, va apuntar Taberner, “milloraria el que hi ha ara”.

Els primers recursos contra el bloqueig del projecte per part de l’Ajuntament ja s’han presentat. Els promotors adverteixen que acudiran a la via judicial per a reclamar indemnitzacions.