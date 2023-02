Mislata i Manises també exigeixen la reversió de l’hospital al sistema públic

A dos mesos perquè falte un any per a la data en què acabarà el contracte de gestió de l’Hospital de Manises per una empresa privada (maig de 2024), els consistoris dels municipis als quals dona cobertura comencen a posicionar-se per a demanar al Consell que inicie la reversió d’aquest.

Així, després que Aldaia aprovara una moció promoguda per la Junta de Personal de l’hospital, en la qual es dona suport a la reversió del centre al sistema públic, de manera que siga gestionat de manera directa per la Conselleria de Sanitat, com ahir va informar Levante-EMV, altres ajuntaments han seguit l’exemple i es preparen per a portar aquesta moció al ple. Aquest és el cas de Mislata, on l’alcalde i vicepresident de la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, ha instat, així mateix, el Consell a iniciar “en les pròximes setmanes” l’expedient de reversió, a més d’avançar que donarà suport a les reivindicacions de la Junta de Personal de l’hospital. “Espere que el Consell inicie en les pròximes setmanes l’expedient de reversió de l’Hospital de Manises” Carlos F. Bielsa - Alcalde de Mislata i vicepresident de la Diputació de València “Mislata ha demanat la reversió de l’hospital des del minut zero. Ens hem posicionat així en nombroses ocasions, igual que hem denunciat els incompliments de la contracta i la qualitat del servei. I, a més, hem portat al ple nombroses mocions durant aquests anys. Per això, quan ens arribe, també traslladarem la de la Junta de Personal”, indicava Bielsa. Polèmica a Manises El Ple de l’Ajuntament de Manises ha aprovat, així mateix, reclamar la reversió al sistema públic de sanitat de l’hospital, que també dona cobertura a Quart de Poblet i Aldaia, a l’Horta Sud, a més d’altres punts en diferents comarques. La corporació de Manises, amb els vots a favor de Compromís, el PSPV, Podem, Ciutadans i el Partit Popular, va secundar la petició de la Junta de Personal, que fa anys que batalla per aconseguir millores laborals i denunciar la situació de la plantilla. L’acord s’adoptava uns dies després del d’Aldaia, que es va acordar amb els vots del PSPV, Compromís i Ciutadans, i l’abstenció del PP. A Manises, després de tractar-ho en la Junta de Portaveus, tots els grups polítics, els del Govern local (APM-Compromís, PSOE i Unides Podem) i els de l’oposició (CS, PP i Vox), van signar-hi a favor. No obstant això i malgrat el consens, una vegada en el ple, el tema va acabar convertint-se en una acalorada discussió de posicions sobre la sanitat pública, amb crítiques del PP i la retirada de la signatura de Vox del document, ja que el representant del partit d’ultradreta finalment s’hi va abstindre. En el cas del PP, el regidor Paco Mengual va prendre la paraula per a dir que estaven a favor de la moció, però amb matisos. “Volem que el Consell assumisca les seues competències en sanitat, però sense descartar un estudi per a millorar serveis”, va dir. En aquest sentit, el popular va recordar que “el sistema públic recorre a hospitals privats per a acurtar les seues llistes d’espera” i va afegir que “la col·laboració publicoprivada és imprescindible”.