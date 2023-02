Els estrangers lloguen un de cada quatre pisos a la capital del Túria

Els estrangers lloguen un de cada quatre pisos a València. Un informe de la plataforma Idealista confirma que s'ha disparat l'interés dels immigrants per la capital del Túria. La ciutat espanyola amb més demanda estrangera és Alacant (25,9 % dels lloguers), seguida de Barcelona (24,8 %) i València (24,2 %). A Madrid, els estrangers estan darrere del 13 % dels lloguers. Les immobiliàries valencianes han detectat que en els últims mesos s'ha disparat el nombre d'immigrants procedents de Sud-amèrica (sobretot de l'Argentina) que trien València per a residir. Un dels motius de la caiguda de l'oferta de pisos de lloguer i la pujada de preus és l'arribada d'aquesta onada d'immigrants que venen a València a treballar.

CBRE

L'increment del mercat del lloguer (per la impossibilitat de moltes famílies de comprar un habitatge) està provocant que els promotors desvien les seues inversions a aquest segment. Un informe de la consultora CBRE revela que el 55 % de la inversió immobiliària en residencial a la Comunitat Valenciana (110 milions) es va destinar l'any passat a promoure edificis d'habitatges en lloguer (el que es coneix en el sector com a build to rent). En els pròxims dos anys es construiran 1.500 habitatges d'aquest tipus. En general, la inversió immobiliària a la Comunitat Valenciana va créixer un 60 % fins a arribar als 910 milions.