La gestió de l’aigua: un dels grans desafiaments del segle XXI

Una mirada “blava” cap al futur, i no només “verda”, és una de les propostes d’Elisa Valía, presidenta de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) i regidora del Cicle Integral de l’Aigua, de cara a la gestió mediambiental dels nostres municipis. I no és l’única que posa el focus en l’aigua. També ho fa, per exemple, Global Omnium, companyia especialitzada en la gestió d’aquest líquid element essencial per a la vida. Tant Valía com Vicente Fajardo, director general de Global Omnium, participaran en el Fòrum de Municipalisme que Levante-EMV està preparant per als pròxims dijous 2 i divendres 3 de març a l’Ateneu Mercantil de València, i abordaran el que consideren que és un dels grans reptes del segle XXI: la gestió de l’aigua.

Amb una mirada metropolitana, com així exigeix un ens com el que presideix, Valía abordarà com es treballa per a poder satisfer i garantir la necessitat de proveïment d’1,7 milions de persones que viuen en més de 40 municipis. Per a fer-ho, és fonamental l’aplicació de la tecnologia i la innovació, tal com també corroborarà Fajardo, com a representant de Global Omnium, que posarà un èmfasi especial en la sostenibilitat, la reducció de l’emissió de diòxid de carboni i el treball per reduir al mínim possible les fuites d’aigua.

Així mateix, Global Omnium posarà en el tauler de joc la col·laboració publicoprivada, amb el que consideren un gran cas d’èxit d’aquesta mena de relació: el PERTE de l’aigua, per al qual una agrupació formada per diferents ajuntaments, entitats públiques i empreses valencianes han treballat conjuntament per a sol·licitar 10 milions d’euros dels fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PERTE) de digitalització del cicle de l’aigua al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) per a, precisament, optimitzar aquest servei de gestió del cicle integral de l’aigua a la ciutadania.

L’EMSHI i Global Omnium són dues de les moltes entitats que estaran representades en el Fòrum de Municipalisme, que es convertirà, els pròxims 2 i 3 de març, en un gran conclave d’alcaldes, regidors i representants de les empreses que treballen amb l’Administració local, amb la intenció d’abordar els principals reptes als quals s’enfrontaran els nostres ajuntaments en els pròxims anys, si no ho fan ja, com és el cas de l’aigua.

La cita comptarà també amb la participació, entre altres, del president de la Generalitat, Ximo Puig; la consellera de Mobilitat i Obres Públiques, Rebeca Torró; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro; o l’alcalde de València, Joan Ribó, entre molts altres dirigents municipals de diferents ajuntaments valencians.

Així mateix, el món de l’empresa estarà també present en la cita amb intervencions de representants, a més de Global Omnium, de Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), IBOX Energy, Fovasa, Prezero, À Punt o Simetría Grupo.

Una trobada d’envergadura

El Fòrum de Municipalisme de Levante-EMV, en la seua primera edició, es convertirà, així, en una trobada política i empresarial d’envergadura, que té com a objectiu potenciar i destacar els desafiaments als quals s’enfronten tots els municipis i comarques de la Comunitat Valenciana, així com les solucions i els projectes que plantegen ajuntaments i empreses per a donar-los solució.

Les dues jornades del Fòrum de Municipalisme seran retransmeses en línia en la pàgina web de Levante-EMV, així com en Levante TV. Així mateix, aquest diari oferirà una àmplia cobertura informativa que inclourà un gran suplement imprés que recollirà totes les conclusions de la jornada, així com la descripció dels principals projectes previstos en els municipis més representatius de la província i les iniciatives privades amb més repercussió en la gestió local. Aquest suplement, a més, es podrà consultar també en la pàgina web de levante-emv.com.