Les Falles grans arriben amb menys volum per la inflació

No hi ha un altre dia com un 16 de març a València. Sense premis, les Falles no existirien. Amb els seus encerts i els seus errors, deliberats o no. Per això, quan aquesta vesprada, vora les nou de la nit, Carlos Galiana vaja desgranant els guardons del nové al segon, les emocions s'aniran repartint com si s'haguera d'acabar el món. Fins al segon, perquè quan es dona a conéixer, el guanyador també sap el seu destí. Mai s'esclata tant d'alegria sentint el nom d'una altra comissió. Això és el que ha passat en els últims tres anys al casal de Convent Jerusalem quan han sentit «segon premi, Plaça del Pilar». Això ha ocorregut i això tornarà a ocórrer aquesta vesprada-nit (ja veurem si amb altres noms), en una competició a la qual, no obstant això, se sumen generosament altres participants. Es trencarà aquesta dupla que s'ha donat en els últims exercicis? Les sensacions són que no seria estrany.

L'Especial no arriba en mala forma. Malgrat els vaivens econòmics, la tensió es manté i el que es planta continua sent excepcional. Més enllà que les estètiques no arrisquen. Audàcies hi ha, com la d'Exposició o, sobretot, la de Cuba - Literat Azorín, que parla un altre idioma. Però que ningú busque més revolucions perquè hi ha massa en joc per a dilapidar un any amb un experiment fallit.

L'Especial arriba, d'altra banda, amb molt d'artista ja confirmat per a l'any que ve. La falta d'artistes, no ja de garanties, que volen fer el salt (abans era l'ambició suprema) continua propiciant que l'elenc no patisca més que canvis puntuals. Encara queden quatre per confirmar (Pilar, Sueca, Cuba i Almirall), però es preveu que més d'una també renove.

Però les Falles de 2023 seran recordades perquè s'ha notat el descens de volums. Més a partir de la secció Primera A. No hi ha més que rememorar els participants en exercicis anteriors, fins i tot durant la pandèmia, per a constatar que s'ha frenat en molts casos. L'augment dels preus del material, més el que s'ha estat arrossegant, ha portat a preveure descensos substancials en el volum, però no en les qualitats.

És la primera vegada en molt de temps que es constata una contenció, necessària per a no propiciar el final de més tallers i de la professió d'artista faller.