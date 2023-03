Confisquen un dron que sobrevolava el castell a un estatunidenc

Agents de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) de la Policia Local de València es van confiscar ahir d'un dron, abans del castell de focs artificials disparat per la pirotècnia Aitana al costat de la Ciutat de les Arts, que estava sobrevolant la zona sense el corresponent permís per a fer-ho. Tal com assenyalen fonts policials, "durant l'organització dels focs es va observar el vol d'un dron sense la corresponent autorització". L'autor d'aquesta infracció era un home de 26 anys, de nacionalitat estatunidenca, al qual se li va confeccionar una acta sancionadora i se li va decomissar l'esmentat enginy volador.

Es tracta de la segona confiscació d'aquesta mena de naus lleugeres que s'ha produït en Falles, ja que aquesta setmana dos agents de la unitat de Ciutat Vella i un inspector també es van confiscar d'un altre dron d'un ciutadà europeu en les hores prèvies a la mascletà, a la plaça de l'Ajuntament. Per descomptat, també mancava de permisos per a pilotar aquest dispositiu. 600 petards decomissats al llit D'altra banda, agents de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) van decomissar anit al llit del riu Túria fins a 600 productes pirotècnics, després de les tasques de vigilància que estan fent aquests funcionaris durant totes les festes falleres i a través de la sala SISO. Els policies també van alçar 17 actes per ús indegut de petards i 3 més per substàncies prohibides.