Gilet intensifica la seua “croada” contra els abocadors il·legals

L’Ajuntament de Gilet segueix avant amb la seua “croada” contra els abocadors il·legals, segons el seu regidor de Serveis Municipals, Vicente Aparisi. Dins d’aquesta batalla contra els “atemptats ecològics” que suposen aquests fematers incontrolats, el consistori de la Baronia va eliminar un dels més grans que s’han detectat en el llit del riu Palància. Aquests treballs, per als quals es van aprofitar diverses subvencions, es van completar amb el cobriment, mitjançant una lona, d’aquesta zona, propícia per a aquesta mena d’abocadors, ja que les canyes oculten els enderrocs.

Aparisi lamenta que “moltes persones, encara que supose més esforç i un perjudici notable per al medi ambient, prefereixen portar en cotxes i furgonetes els residus al llarg del riu que usar l’ecoparc, no només a Gilet, sinó en quasi tots els pobles de la Baronia”. Després d’actuar al riu, l’Ajuntament té previst portar aquesta campanya també a la serra Calderona i a algunes urbanitzacions.

L’alcalde, Salva Costa, precisa que l’última actuació va comptar amb un pressupost de més de 40.000 euros, finançats per la Diputació de València i la Generalitat; la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es va limitar a concedir el permís per a escometre els treballs. Aquests van consistir en la neteja de les riberes del riu i la col·locació de lones ecològiques per a impedir el creixement de les canyes.

Mantindre la zona “amb un cert decor”

Costa assenyala que “esperem que siga la primera d’una sèrie d’actuacions que ens permeta mantindre, amb un cert decor una zona tan concorreguda per ciclistes i vianants, ja que, si dediquem gran quantitat de recursos a la neteja d’estris i andròmines en les zones dels contenidors de fem, no podem permetre que s’aboquen al llit del riu”.